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В Минске пьяный водитель сбил двух женщин - одна скончалась на месте

11.07.2021 10:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяный водитель сбил двух женщин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 10 июля в 22.38 31-летний водитель автомобиля "Рено", двигаясь по пр.Пушкина со стороны ул.Одоевского в направлении ул.Притыцкого, совершил наезд на двух женщин, которые пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП одна женщина скончалась на месте инцидента, вторая - с травмами доставлена в учреждение здравоохранения.

Водитель в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. При проведении освидетельствования в его организме выявлено 1,44 промилле алкоголя.

Госавтоинспекция напоминает, что пешеход имеет право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале регулировщика или светофора.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. При проведении освидетельствования в его организме выявлено 1,44 промилле алкоголя.
 
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