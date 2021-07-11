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В Витебске на стройке шестнадцатиэтажки опрокинулась люлька с рабочими
Источник материала: Партизан
Инцидент произошел 10 июля на проспекте Московском.
Фото: МЧС Беларуси
Во время строительства многоэтажки на уровне пятого этажа опрокинулась люлька с двумя рабочими. Мужчины выпали из люльки на козырек второго этажа,
Фото: МЧС Беларуси
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Инцидент произошел 10 июля на проспекте Московском.
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