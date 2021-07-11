Силовики взялись за волонтеров

КГБ 8 июля заявил, что в настоящее время проходит "широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц". По всей стране задержаны десятки людей.





Гомель





Гомельский волонтер Илья Миронов, которого после обыска задержали 8 июля, нашелся в изоляторе КГБ. Его аккаунты в социальных сетях и мессенджерах контролируют оперативники. Мама волонтера Валентина Миронова говорит, что через назначенного адвоката ей передали, что состояние здоровья сына удовлетворительное, сообщает Радио Рация.





Минск

В Минске пропала волонтер Юлия Сырых (1974 года рождения). Друзья полагают, что она могла быть задержана по уголовному делу.





Также в Минске был задержан Антон Сташевский, волонтер “Страны для жизни”. Силовики провели обыск по месту жительства, потом его задержали в рамках неизвестного пока уголовного дела и поместили на Окрестина. Также обыск прошел в доме, где формировались продуктовые передачи для заключенных.





Также задержана волонтер Марина Дубровская.