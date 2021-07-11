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Редактор сайта orsha.eu вышел из ИВС
11.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Оршанский правозащитник и редактор сайта orsha.eu Игорь Казмерчак вышел из изолятора временного содержания.
Фото baj.by
Об этом
Утром 8 июля у него прошел обыск, потом его увезли на допрос. Казмерчак
О каких объектах городской инфраструктуры идет речь – неизвестно.
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Игоря Казмерчака задерживали на 72 часа по уголовному делу.
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