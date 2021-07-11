Редактор сайта orsha.eu вышел из ИВС

Источник материала: Салiдарнасць

Оршанский правозащитник и редактор сайта orsha.eu Игорь Казмерчак вышел из изолятора временного содержания.





Фото baj.by

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Утром 8 июля у него прошел обыск, потом его увезли на допрос. Казмерчак был задержан на 72 часа по уголовному делу (ст. 341 Уголовного кодекса) за повреждение городских зданий надписями политического содержания.

О каких объектах городской инфраструктуры идет речь – неизвестно.