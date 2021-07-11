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10 июля в Беларуси побит температурный рекорд, державшийся более 60 лет

11.07.2021 11:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

10 июля новые температурные рекорды зафиксированы на 11 метеостанциях Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей.

Об этом свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

10 июля в Беларуси побит температурный рекорд, державшийся более 60 лет
Фото pixabay.com

Один из побитых рекордов держался более 60 лет.

Жарче всего было в Жлобине — 33 градуса выше нуля (прежний локальный максимум дня — 30,9 в 1989 году). В Полоцке воздух прогрелся до 32,5 (31,7 в 2006 году), в Вилейке — до 31,8 (31 в 1959-м).

Обновились рекорды в Витебске — 31,7 (30,6), Березинском заповеднике — 31,6 (30,9), Сенно — 31,5 (31,1), Славгороде — 31,2 (29,6), Орше — 31,1 (30,1), Лепеле — 31,1 (30,7) (прежние экстремумы на этих метеостанциях относились к 2006 году).

Еще два новых максимума зафиксировано в Костюковичах — 30,8 (30,2 в 2010 году) и Мстиславле — 30,1 (28,6 тогда же).

Абсолютный экстремум дня держится с 2006 года (33,8 градуса в Бресте).

Ожидается, что нынешняя жара с температурой до 36 градусов сохранится до конца следующей недели.

 

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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10 июля новые температурные рекорды зафиксированы на 11 метеостанциях Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей.
 
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