В Витебске на строящейся высотке опрокинулась люлька с рабочими

Чрезвычайная ситуация случилась рано утро 10 июля в Витебске на Московском проспекте на строительстве шестнадцатиэтажного жилого дома.





Как сообщает МЧС, на уровне пятого этажа опрокинулась люлька, в результате чего она приняла вертикальное положение. В люльке находились двое строителей — они упали на козырек второго этажа.

Спасатели спустили пострадавших вниз и передали медикам. Рабочие госпитализированы.