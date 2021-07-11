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В Витебске на строящейся высотке опрокинулась люлька с рабочими

11.07.2021 11:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Чрезвычайная ситуация случилась рано утро 10 июля в Витебске на Московском проспекте на строительстве шестнадцатиэтажного жилого дома.

В Витебске на строящейся высотке опрокинулась люлька с рабочими

Как сообщает МЧС, на уровне пятого этажа опрокинулась люлька, в результате чего она приняла вертикальное положение. В люльке находились двое строителей — они упали на козырек второго этажа.

Спасатели спустили пострадавших вниз и передали медикам. Рабочие госпитализированы.

 

 

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Чрезвычайная ситуация случилась рано утро 10 июля в Витебске на Московском проспекте на строительстве шестнадцатиэтажного жилого дома.
 
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