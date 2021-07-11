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Игорь Казмерчак. Фото: БАЖ

«Весна»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Редактор сайта orsha.eu Игорь Казмерчак вышел на свободу 8-9 июля в Беларуси прошла волна арестов независимых журналистов.

Утром 8 июля у Казмерчака прошел обыск, у него забрали ноутбук и телефон, а потом увезли на допрос. Редактор был задержан на 72 часа в рамках уголовного дела по ст. 341 УК РБ якобы за порчу городских сооружений надписями политического содержания. О каких объектах городской инфраструктуры идет речь, неизвестно.8-9 июля в Беларуси прошла волна арестов независимых журналистов, обыски в их квартирах и редакциях негосударственных СМИ. В КГБ действия силовиков назвали «широкомасштабной операцией по зачистке от радикально настроенных лиц».