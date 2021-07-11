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Редактор сайта orsha.eu Игорь Казмерчак вышел на свободу
Источник материала: UDF
Игорь Казмерчак. Фото: БАЖ
Утром 8 июля у Казмерчака прошел обыск, у него забрали ноутбук и телефон, а потом увезли на допрос. Редактор был задержан на 72 часа в рамках уголовного дела по ст. 341 УК РБ якобы за порчу городских сооружений надписями политического содержания. О каких объектах городской инфраструктуры идет речь, неизвестно.
8-9 июля в Беларуси прошла волна арестов независимых журналистов, обыски в их квартирах и редакциях негосударственных СМИ. В КГБ действия силовиков назвали «широкомасштабной операцией по зачистке от радикально настроенных лиц».
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8-9 июля в Беларуси прошла волна арестов независимых журналистов.
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