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Редактор сайта orsha.eu Игорь Казмерчак вышел на свободу

11.07.2021 11:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Редактор сайта orsha.eu Игорь Казмерчак вышел на свободу
Игорь Казмерчак. Фото: БАЖ
Редактор Оршанского сайта orsha.eu Игорь Казмерчак вышел из ИВС после 72 часов после задержания, сообщает ПЦ «Весна».

Утром 8 июля у Казмерчака прошел обыск, у него забрали ноутбук и телефон, а потом увезли на допрос. Редактор был задержан на 72 часа в рамках уголовного дела по ст. 341 УК РБ якобы за порчу городских сооружений надписями политического содержания. О каких объектах городской инфраструктуры идет речь, неизвестно.

8-9 июля в Беларуси прошла волна арестов независимых журналистов, обыски в их квартирах и редакциях негосударственных СМИ. В КГБ действия силовиков назвали «широкомасштабной операцией по зачистке от радикально настроенных лиц».
 
 
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8-9 июля в Беларуси прошла волна арестов независимых журналистов.
 
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