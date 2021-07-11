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«Больше досталось родителям, которые сопровождали детей и находились рядом. За медицинской помощью обратились и дети, и взрослые. Для того чтобы ничего не упустить, все были обследованы в Шкловской ЦРБ. Всем оказана необходимая помощь, все отпущены домой. У одной девочки под вопросом перелом — для уточнения диагноза она была направлена на компьютерную томографию. Санитарным транспортом ее повезли в Могилевскую областную детскую больницу», — заявил чиновник.

«К сожалению, праздники никогда не проходят без инцидентов. Сегодня жарко, периодически поднимаются порывы ветра, людям становится плохо из-за отсутствия воды. Неожиданным инцидентом стало то, что ветром подняло несколько батутов», — рассказал Александр Старовойтов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Число пострадавших на аттракционах в Александрии увеличилось: новые подробности За медицинской помощью обратились и дети, и взрослые.

По его мнению, такие праздники никогда не проходят без инцидентов.Напомним, вчера в агрогородке Александрия Шкловского района сильный ветер поднял в воздух надувные аттракционы. Там проходит республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей»), а также «День открытых дорог» по случаю юбилея ГАИ. Ожидается, что в мероприятиях примет участие узурпатор Лукашенко. Это его малая родина.