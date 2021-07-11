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Купалье в Александрии: Фестиваль собрал сотни тысяч гостей
11.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Народные песни, хороводы, частушки. Праздник Ивана Купалы в белорусской Александрии собрал сотни тысяч гостей. Гуляния длились всю ночь. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич поучаствовала в мероприятии.
В этот раз в гости приехали народные умельцы российской Камчатки, украинского Ивана-Франковска и Чернигова. Магомедали – из Дагестана. Он мастер в третьем поколении. Только в его роду так украшают мельхиором деревянные сувениры.
Александр Лукашенко с теплотой относится к своей малой родине. Часто здесь бывает. Не пропустил ни одного праздника в Александрии. Ведь радость встречи близких людей создает атмосферу дружбы и согласия, говорит президент. Это и дает силу на новые свершения во благо своей страны, подчеркнул Лукашенко.
Объединяют и любимые мелодии – трёхтысячный зал под открытым небом Александрии пел их в унисон.
В полночь небо над Александрией украсил праздничный фейрверк. А завершились гуляния в Александрии еще позже. Молодежь танцевала до утра.
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Пели и танцевали на празднике почти у каждого павильончика.
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