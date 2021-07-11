Купалье в Александрии: Фестиваль собрал сотни тысяч гостей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Народные песни, хороводы, частушки. Праздник Ивана Купалы в белорусской Александрии собрал сотни тысяч гостей. Гуляния длились всю ночь. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич поучаствовала в мероприятии.



Пели и танцевали на празднике почти у каждого павильончика. И без памятного сувенира из Александрии никто не уехал.

«Здесь так классно. Мы так натанцевались. Я впервые здесь и мне очень нравится! Самое главное, что у нас есть родовая память и мы всегда будем вместе», – делятся впечатлениями гости фестиваля Павел и Елена Пархоменко.

В этот раз в гости приехали народные умельцы российской Камчатки, украинского Ивана-Франковска и Чернигова. Магомедали – из Дагестана. Он мастер в третьем поколении. Только в его роду так украшают мельхиором деревянные сувениры.

«Приезжаем в родной дом, вот так нас хорошо встречают. Нам нравится, как все организовано, какие люди гостеприимные. Хоть и пандемия и многие боялись, но мы рады, что получилось приехать», – рассказывает ремесленник Магомедали Магомедалиев.

Александр Лукашенко с теплотой относится к своей малой родине. Часто здесь бывает. Не пропустил ни одного праздника в Александрии. Ведь радость встречи близких людей создает атмосферу дружбы и согласия, говорит президент. Это и дает силу на новые свершения во благо своей страны, подчеркнул Лукашенко.

«Стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков, которые никогда не были ни рабами, ни рабовладельцами. И никогда в истории они не были агрессорами, но всегда старались сохранить мир и согласие с ближайшими соседями. Поэтому единство народа Беларуси в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии незыблемо. Мы и сегодня стараемся следовать этим традициям», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко,

Объединяют и любимые мелодии – трёхтысячный зал под открытым небом Александрии пел их в унисон.

В полночь небо над Александрией украсил праздничный фейрверк. А завершились гуляния в Александрии еще позже. Молодежь танцевала до утра.