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Королева Елизавета II обратилась к сборной Англии: надеюсь, в историю войдет не только результат финала, но и дух и гордость от вашей игры

11.07.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к сборной Англии в преддверии матча финала чемпионата Европы-2020 со сборной Италии.

Королева Елизавета II обратилась к сборной Англии: надеюсь, в историю войдет не только результат финала, но и дух и гордость от вашей игры
"Мистер Гарет Саутгейт. 55 лет назад мне посчастливилось быть на чемпионате мира с Бобби Муром и увидеть, пишет Прессбол, что значит для футболистов и команды победа в финале главного турнира.

Хотелось бы передать поздравления от меня и членов моей семьи с прохождением в финал Евро и пожелать всего наилучшего на завтрашнем матче. Надеюсь, в историю войдет не только результат, но также дух и гордость от вашей игры", — говорится в обращении Елизаветы II.

Финал чемпионата Европы-2020 Италия — Англия состоится завтра, 11 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия). Начало встречи в 22.00 по белорусскому времени.

Англичане выигрывали единственный международный трофей в 1966 году, победив в финале чемпионата мира. Бобби Мур был капитаном той сборной.
 
 
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Королева Великобритании Елизавета II обратилась к сборной Англии в преддверии матча финала чемпионата Европы-2020 со сборной Италии.
 
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