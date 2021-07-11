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Королева Елизавета II обратилась к сборной Англии: надеюсь, в историю войдет не только результат финала, но и дух и гордость от вашей игры
Источник материала: Партизан
Королева Великобритании Елизавета II обратилась к сборной Англии в преддверии матча финала чемпионата Европы-2020 со сборной Италии.
"Мистер Гарет Саутгейт. 55 лет назад мне посчастливилось быть на чемпионате мира с Бобби Муром и увидеть,
Хотелось бы передать поздравления от меня и членов моей семьи с прохождением в финал Евро и пожелать всего наилучшего на завтрашнем матче. Надеюсь, в историю войдет не только результат, но также дух и гордость от вашей игры", — говорится в обращении Елизаветы II.
Финал чемпионата Европы-2020 Италия — Англия состоится завтра, 11 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия). Начало встречи в 22.00 по белорусскому времени.
Англичане выигрывали единственный международный трофей в 1966 году, победив в финале чемпионата мира. Бобби Мур был капитаном той сборной.
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Королева Елизавета II обратилась к сборной Англии: надеюсь, в историю войдет не только результат финала, но и дух и гордость от вашей игры
Королева Великобритании Елизавета II обратилась к сборной Англии в преддверии матча финала чемпионата Европы-2020 со сборной Италии.
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