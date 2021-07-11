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Экс-депутат Госдумы: Аншлюс Беларуси Россией прошел точку невозврата

11.07.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

До 2024 года Россия завершит аншлюс (присоединение) Беларуси. Такое мнение бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев выразил 8 июля в эфире телеканала "Украина 24".



"Боюсь, что ситуация зашла за точку невозврата. Я действительно считаю, что процесс аншлюса Беларуси запущен и до 2024 года будет реализован Кремлем. Я считаю, что это основная ставка [президента РФ Владимира] Путина, которая идет с точки зрения его транзита власти", – сказал экс-депутат Госдумы.

Он считает, что единственное препятствие для планов главы Кремля – "лично фигура Александра Лукашенко".

"Если там будет не Лукашенко у власти, Беларусь уже будет под Россией. Путин лично Лукашенко боится, он не хочет его иметь своим политическим конкурентом", – объяснил Пономарев.
 
 
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До 2024 года Россия завершит аншлюс (присоединение) Беларуси. Такое мнение бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев выразил 8 июля в эфире телеканала...
 
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