Экс-депутат Госдумы: Аншлюс Беларуси Россией прошел точку невозврата









"Боюсь, что ситуация зашла за точку невозврата. Я действительно считаю, что процесс аншлюса Беларуси запущен и до 2024 года будет реализован Кремлем. Я считаю, что это основная ставка [президента РФ Владимира] Путина, которая идет с точки зрения его транзита власти", – сказал экс-депутат Госдумы.





Он считает, что единственное препятствие для планов главы Кремля – "лично фигура Александра Лукашенко".





"Если там будет не Лукашенко у власти, Беларусь уже будет под Россией. Путин лично Лукашенко боится, он не хочет его иметь своим политическим конкурентом", – объяснил Пономарев.



