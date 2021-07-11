После ухода с Amazon Безос разбогател на $11 млрд





Фото: Getty Images. Богатейший человек на планете Джефф Безос





пишет korrespondent.net, 10 июля, обнародовал журнал Forbes. За пять дней после ухода основателя Amazon Джеффа Безоса с должности гендиректора компании его состояние увеличилось на 10,6 миллиарда долларов. Такие данные в субботу,korrespondent.net, 10 июля, обнародовал журнал Forbes.





Благодаря росту акций Amazon состояние миллиардера теперь составляет 212,4 миллиарда долларов, что является рекордным показателем.





Отмечается, что стоимость ценных бумаг компании подскочила на фоне новостей о том, что Пентагон отказался от контракта с корпорацией Microsoft по предоставлению услуг в области облачных вычислений на сумму 10 миллиардов долларов, который юристы Amazon пытались оспорить в суде.





По данным издания, последние дни Безос провел на горнолыжном курорте в штате Айдахо, где на ежегодную конференцию инвестиционного банка Allen & Co собрались не менее 25 миллиардеров, общее состояние которых оценивается в 825 миллиардов долларов.





Напомним, Джефф Безос покинул пост гендиректора Amazon 5 июля. Его полномочия перешли к экс-руководителю компании Amazon Web Services Эндрю Джесси.