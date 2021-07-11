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Родственникам Витольда Ашурка не вернули личный дневник, который он вел в заключении
11.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Родственникам умершего в шкловской колонии № 17 политзаключенного Витольда Ашурка вернули личные вещи.
Но среди них нет дневника, который вел активист, сообщил
— Я написал жалобу на отсутствие дневника. Витольд писал, что его ведет. Это должна быть общая тетрадь или несколько тетрадей. Возможно, дневник остался в «карантине» шкловской колонии, — предположил брат политзаключенного.
По его словам, уголовного дела пока нет, еще не готовы экспертизы.
Следственный комитет отдал родственникам сотни писем, которые Витольд Ашурок получал во время заключения и привез с собой в колонию по этапу.
— Некоторые письма были пересланы из Гродно в Шклов 21 апреля, с них не сняты почтовые ярлыки. Мы предполагаем, что письма в «карантине» Витольду не отдавали, — сказал БелаПАН друг Витольда Ашурка Сергей Пантус.
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