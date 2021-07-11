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Еще 57 «белорусских» нелегалов задержали литовские пограничники

11.07.2021 11:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За сутки — с утра субботы до утра воскресенья — литовские пограничники задержали 57 мигрантов, нелегально перешедших границу с территории Беларуси.

Еще 57 «белорусских» нелегалов задержали литовские пограничники
Фото pasienis.lt

Уже пятый день подряд количество задержанных «белорусских» нелегалов не превышает ста человек.

Всего на границе с Беларусью с начала года задержали 1634 нелегальных мигранта.

С 9 июля на литовско-белорусской границе устанавливают дополнительный защитный барьер из спиральной колючей проволоки. Есть планы по возведению забора.

Патрулировать границу литовским пограничникам помогают их коллеги из европейской службы охраны границ Frontex, военные, а также эстонские полицейские.

 

 

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За сутки — с утра субботы до утра воскресенья — литовские пограничники задержали 57 мигрантов, нелегально перешедших границу с территории Бе
 
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