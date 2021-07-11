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СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Минске с погибшей

11.07.2021 12:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Минске с погибшей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал СК.

По данным следствия, 10 июля около 22.40 31-летний водитель, управляя автомобилем Renault Scenic, двигался по пр.Пушкина. Проезжая вблизи дома №30, он совершил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП одна женщина скончалась на месте происшествия, вторая - с многочисленными травмами доставлена в учреждение здравоохранения Минска.

После совершения ДТП мужчина попытался скрыться в неизвестном направлении, но был остановлен сотрудниками ГАИ.

В настоящий момент водитель Renault задержан. Установлено, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе - 1,44 промилле.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 Уголовного кодекса. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Следователями во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о данном ДТП, следователи просят обратиться в УСК по Минску по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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После совершения ДТП мужчина попытался скрыться в неизвестном направлении, но был остановлен сотрудниками ГАИ.
 
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