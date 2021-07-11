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Вблизи Ганцевичей спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину

11.07.2021 12:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи Ганцевичей спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Спасателям 10 июля в 20.12 позвонила женщина и сообщила, что ей необходима помощь. Как выяснилось, ориентировочно в 12.00 гражданка вышла на прогулку в лесной массив вблизи Ганцевичей и заблудилась. Сотовый телефон был при ней.

К месту вызова незамедлительно выехали работники пожарной аварийно-спасательной части №1 Ганцевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям и пожарного аварийно-спасательного поста №12 агрогородка Люсино. Спасатели включали сигнальное громкоговорящее устройство, чтобы привлечь внимание женщины. Она вышла на его звук на проселочную дорогу в районе Ганцевичей.

Потерявшаяся женщина 1988 года рождения была найдена работниками МЧС в 20.32. В медицинской помощи не нуждалась.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Спасателям 10 июля в 20.12 позвонила женщина и сообщила, что ей необходима помощь. Как выяснилось, ориентировочно в 12.00 гражданка вышла на прогулку в лесной массив...
 
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