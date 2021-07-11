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Беларусь сохранила позицию в Индексе качества жизни Numbeo

11.07.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь осталась на 60-м месте в Индексе качества жизни Numbeo в середине 2021 года (Quality of Life Index by Country 2021 Mid-Year). В начале 2021 года Беларусь потеряла 22 позиции в этом индексе.




По сравнению с началом 2021 года, судя по рейтингу, изменений в качестве жизни белорусов не произошло. Изменения были зафиксированы ранее. Если в середине 2020 года Беларусь в Индексе качества жизни Numbeo занимала 38 строчку, то в начале 2021 года переместилась на 60-ю, где пребывает и сейчас, пишет Белорусы и рынок. Всего в рейтинге рассматривается 83 страны, пишет Thinktanks.by.

Из стран-соседей более низкие показатели качества жизни лишь в России. Она находится на 70-й строчке. 

Примечательно, что в данном рейтинге Украина занимает 59-е место. 

Как и ранее, наибольшее проседание Беларуси зафиксировано в Индексе безопасности. Если в 2020-м году он составлял почти 75 баллов, то теперь - 40,42.

По-прежнему относительно невысок Индекс здравоохранения. Если раньше он составлял 60 баллов, то сейчас - 44,79.

 В европейском рейтинге качества жизни, по версии Numbeo, Беларусь занимает предпоследнее, 33 место. 34 место занимает Россия.
 
 
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Беларусь осталась на 60-м месте в Индексе качества жизни Numbeo в середине 2021 года (Quality of Life Index by Country 2021 Mid-Year). В начале 2021 года Беларусь потеряла 22 позиции в этом...
 
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