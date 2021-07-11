Макгрегор сломал большеберцовую кость, ему сделают операцию









Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 264 рассказал о травме, которую получил Конор Макгрегор в главном поединке вечера против Дастина Порье.





Напомним, Макгрегор подвернул ногу и сломал ее в конце первого раунда боя, в связи с чем Порье присудили победу техническим нокаутом.





"Мне показалось, что это была лодыжка, ноя же не врач, я не могу сказать точно. Ему сделают рентген, и мы точно узнаем, что с ним", - начал Уайт.





пишет Korrespondent.net. Однако сразу после этих слов главный коммерческий директор UFC Хантер Кэмпбелл сообщил президенту промоушена обновленную информацию о состоянии ирландца, которую Уайт сразу же рассказал журналистам,Korrespondent.net.





"Перелом большеберцовой кости, голень", - сообщил функционер.









Конора Макгрегора уносят на носилках / Источник: Getty Images





Интересно, что эту информацию достаточно быстро подтвердил MMA Junkie, и Уайт с юмором на это отреагировал: " Я не знаю, как они, черт возьми, так быстро это поняли".





Также президент промоушена рассказал, что ирландцу предстоит операция.





"Макгрегору стоит завершить карьеру? Послушайте, завтра ему сделают операцию, и мы пока не знаем, как долго он будет отсутствовать, сколько ему нужно будет времени на реабилитацию и восстановление", - отметил Уайт.





Более того, Дана Уайт анонсировал четвертый бой Макгрегора и Порье, который может состояться после полного выздоровления ирландца.











