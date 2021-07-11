|
Пьяный водитель, сбивший двух женщин на проспекте Пушкина, пытался скрыться. Возбуждено дело
Источник материала: Навiны
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП со смертельным исходом на проспекте Пушкина в Минске.
Напомним, поздно вечером 10 июля 31-летний мужчина за рулем автомобиля «Рено Сценик» у дома № 30 по проспекту Пушкина
Одна из женщин погибла на месте, вторая с многочисленными травмами была доставлена в больницу.
Как
Освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе — 1,44 промилле.
Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения (до семи лет лишения свободы).
Фото
Подписывайтесь и читайте нас в
|
Свежие газеты
Архив (Разное)