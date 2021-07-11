ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пьяный водитель, сбивший двух женщин на проспекте Пушкина, пытался скрыться. Возбуждено дело

11.07.2021 12:33 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП со смертельным исходом на проспекте Пушкина в Минске.

Пьяный водитель, сбивший двух женщин на проспекте Пушкина, пытался скрыться. Возбуждено дело

Напомним, поздно вечером 10 июля 31-летний мужчина за рулем автомобиля «Рено Сценик» у дома № 30 по проспекту Пушкина сбил двух женщин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

Одна из женщин погибла на месте, вторая с многочисленными травмами была доставлена в больницу.

Как сообщает Следственный комитет, после совершения ДТП мужчина попытался скрыться, но был остановлен сотрудниками ГАИ.

Освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе — 1,44 промилле.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения (до семи лет лишения свободы).

 

Фото sk.gov.by

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП со смертельным исходом на проспекте Пушкина в Минске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Продам колоду потрёпанных интеграционных карт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by