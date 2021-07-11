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Отпустили редактора сайта orsha.eu Игоря Казмерчака

11.07.2021 12:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Редактор оршанского регионального портала orsha.eu Игорь Казмерчак вышел на свободу через 72 часа после задержания, сообщают правозащитники.

Отпустили редактора сайта orsha.eu Игоря Казмерчака

Около 6 часов утра 8 июля в его квартиру пришли сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля и провели обыск, изъяв ноутбук и мобильный телефон.

Вечером того же дня стало известно, что Казмерчак задержан по делу, возбужденному по ст. 341 Уголовного кодекса (осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления).

8 июля прошел обыск у сотрудника сайта Дениса Дубкова, также с изъятием техники. После допроса он был отпущен.

 

 

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Редактор оршанского регионального портала orsha.eu Игорь Казмерчак вышел на свободу через 72 часа после задержания, сообщают правозащитники.
 
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