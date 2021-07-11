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Как государственный террор отразится на экономике

11.07.2021 12:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Как государственный террор отразится на экономике
Иллюстративное фото
Инфляция разгоняется. По данным Белстата, за прошлый месяц по сравнению с прошлогодним июнем рост цен составил 9,9 %.

«Согласно тому, что мы видим в экономике, с планами, инфляция будет только разогреваться», – констатирует экономист Ярослав Романчук, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса.


В целом с начала года инфляция составила 5,8%. При том, правительство прогнозировало, что за весь 2021-й рост цен не превысит 5 %. Особенно заметна динамика цен на заправках. С начала года их 20 раз повышали на одну копейку. Росли и мировые цены на нефть. Поможет ли это нефтеперерабатывающим заводам?

«Мы знаем также, что будут проблемы с продажей топлива и нефти из-за санкций. Думаю, что из-за этого цены на топливо также должны пойти», – считает экономист Владимир Ковалкин, автор проекта «Кошт ураду» («Цена правительства»).


По словам Ярослава Романчука, сейчас Национальный банк балансирует над тем, как в целом поддержать государственные предприятия, и одновременно не допустить инфляции в размере 15–20 %.

Владимир Ковалкин считает, что для экономики возможны два сценария, и оба они – негативные. Вопрос лишь в том, будет ли ухудшение медленным, или все же внезапным.

«Если продолжится вот этот террор в Беларуси, если будет дальше расти дефицит государственного бюджета, то вероятность этого лавинообразного сценария нарастает. И коррелирует с ростом государственного терроризма и ростом вложений в модернизацию государственных заводов, а мы знаем, что это делается, чтобы распилить деньги».



По словам Ярослава Романчука, режим может искать инвестиции не в западном мире. Но ведь и азиатские инвесторы захотят, чтобы их вложения были выгодными, а для этого даже в перспективе тем, кто удерживает власть, придется идти на переговоры с западом.

Полностью смотрите в видеосюжете Витовта Сивчика.

 
 
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Для экономики Беларуси возможны два сценария, и оба они – негативные.
 
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