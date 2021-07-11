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«Согласно тому, что мы видим в экономике, с планами, инфляция будет только разогреваться», – констатирует экономист Ярослав Романчук, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса.

«Мы знаем также, что будут проблемы с продажей топлива и нефти из-за санкций. Думаю, что из-за этого цены на топливо также должны пойти», – считает экономист Владимир Ковалкин, автор проекта «Кошт ураду» («Цена правительства»).

«Если продолжится вот этот террор в Беларуси, если будет дальше расти дефицит государственного бюджета, то вероятность этого лавинообразного сценария нарастает. И коррелирует с ростом государственного терроризма и ростом вложений в модернизацию государственных заводов, а мы знаем, что это делается, чтобы распилить деньги».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как государственный террор отразится на экономике Для экономики Беларуси возможны два сценария, и оба они – негативные.

В целом с начала года инфляция составила 5,8%. При том, правительство прогнозировало, что за весь 2021-й рост цен не превысит 5 %. Особенно заметна динамика цен на заправках. С начала года их 20 раз повышали на одну копейку. Росли и мировые цены на нефть. Поможет ли это нефтеперерабатывающим заводам?По словам Ярослава Романчука, сейчас Национальный банк балансирует над тем, как в целом поддержать государственные предприятия, и одновременно не допустить инфляции в размере 15–20 %.Владимир Ковалкин считает, что для экономики возможны два сценария, и оба они – негативные. Вопрос лишь в том, будет ли ухудшение медленным, или все же внезапным.По словам Ярослава Романчука, режим может искать инвестиции не в западном мире. Но ведь и азиатские инвесторы захотят, чтобы их вложения были выгодными, а для этого даже в перспективе тем, кто удерживает власть, придется идти на переговоры с западом.Полностью смотрите в