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Силовики взялись за волонтеров

11.07.2021 12:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Силовики взялись за волонтеров
Иллюстративное фото
Правозащитники сообщают, что после широкомасштабной атаки на представителей независимых СМИ, обысков, допросов и задержаний, которая длилась два дня, продолжается преследование людей за их активную гражданскую позицию.

КГБ 8 июля заявил, что в настоящее время проходит "широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц". По всей стране задержаны десятки людей.

Гомель


Гомельский волонтер Илья Миронов, которого после обыска задержали 8 июля, нашелся в изоляторе КГБ. Его аккаунты в социальных сетях и мессенджерах контролируют оперативники. Мама волонтера Валентина Миронова говорит, что через назначенного адвоката ей передали, что состояние здоровья сына удовлетворительное, сообщает Радио Рация.

Минск


В Минске пропала волонтер Юлия Сырых (1974 года рождения). Друзья полагают, что она могла быть задержана по уголовному делу.

Также в Минске был задержан Антон Сташевский, волонтер “Страны для жизни”. Силовики провели обыск по месту жительства, потом его задержали в рамках неизвестного пока уголовного дела и поместили на Окрестина. Также обыск прошел в доме, где формировались продуктовые передачи для заключенных.

Также задержана волонтер Марина Дубровская.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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По всей стране задержаны десятки людей.
 
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