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Иллюстративное фото

Гомель

Минск

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Силовики взялись за волонтеров По всей стране задержаны десятки людей.

КГБ 8 июля заявил, что в настоящее время проходит "широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц". По всей стране задержаны десятки людей.Гомельский волонтер, которого после обыска задержали 8 июля, нашелся в изоляторе КГБ. Его аккаунты в социальных сетях и мессенджерах контролируют оперативники. Мама волонтераговорит, что через назначенного адвоката ей передали, что состояние здоровья сына удовлетворительное, сообщает Радио Рация.В Минске пропала волонтер(1974 года рождения). Друзья полагают, что она могла быть задержана по уголовному делу.Также в Минске был задержан, волонтер “Страны для жизни”. Силовики провели обыск по месту жительства, потом его задержали в рамках неизвестного пока уголовного дела и поместили на Окрестина. Также обыск прошел в доме, где формировались продуктовые передачи для заключенных.Также задержана волонтер