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Аргентина выиграла Кубок Америки по футболу
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
Команда Аргентины выиграла Кубок Америки в 15 раз и догнала по числу побед рекордсмена турнира — сборную Уругвая. Ранее аргентинцы побеждали в 1993 году. Сборная Бразилии выигрывала турнир девять раз.
Для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси эта победа стала первой в составе национальной команды. Ранее он трижды становился серебряным призером Кубков Америки и один раз бронзовым, также выигрывал серебро чемпионата мира. На этом турнире Месси провел семь матчей, забил четыре мяча и сделал пять голевых передач. Он и бразилец Неймар признаны лучшими игроками Кубка Америки.
В матче за третье место команда Колумбии обыграла сборную Перу (3:2). В 2024 году Кубок Америки пройдет в Эквадоре.
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Для Лионеля Месси эта победа стала первой в составе национальной команды.
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