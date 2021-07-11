Источник материала: UDF



Фото: Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аргентина выиграла Кубок Америки по футболу Для Лионеля Месси эта победа стала первой в составе национальной команды.

Команда Аргентины выиграла Кубок Америки в 15 раз и догнала по числу побед рекордсмена турнира — сборную Уругвая. Ранее аргентинцы побеждали в 1993 году. Сборная Бразилии выигрывала турнир девять раз.Для капитана сборной Аргентиныэта победа стала первой в составе национальной команды. Ранее он трижды становился серебряным призером Кубков Америки и один раз бронзовым, также выигрывал серебро чемпионата мира. На этом турнире Месси провел семь матчей, забил четыре мяча и сделал пять голевых передач. Он и бразилецпризнаны лучшими игроками Кубка Америки.В матче за третье место команда Колумбии обыграла сборную Перу (3:2). В 2024 году Кубок Америки пройдет в Эквадоре.