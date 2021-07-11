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Россиян лишат пенсий. Останется лишь одно исключение - эксперт
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
«Я думаю, что возможна полная отмена пенсий, потому что они рассматриваются правящей группировкой как непрофильные расходы. Пенсионный возраст уже повысили — почему бы их вовсе не отменить? Я не вижу таких ограничений», - сказал Сергей Жаворонков.
Он также допускает, что возможен приход к китайской схеме выплаты пенсий, когда они начисляются только госслужащим.
Так Жаворонков прокомментировал заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о возможном повышении возраста выхода на пенсию до 70 лет к 2030 году.
Свой комментарий оставил также экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. Он назвал заявление Жириновского «троллингом». Аналитик считает, что повышение пенсионного возраста до 70 лет экономически не оправдано. Поскольку, учитывая среднестатистическую продолжительности жизни в России, при таком повышении пенсионеров не останется. А средний мужчина до пенсии воовсе не доживет.
«Мы в таком случае обрекаем людей, которым по 50-60 лет, на нищету», — заявил Калугин.
При этом, по его мнению, проблемы с Пенсионным фондом будут: гражданам будут платить все меньше и меньше. В результате «к 2030 году пенсия превратится в пособие на нищенство», заключил Калугин.
В Совфеде слухи о повышении пенсионного возраста в России назвали «необоснованной страшилкой».
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Возможен приход к китайской схеме выплаты пенсий, когда они начисляются только госслужащим.
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