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«Я думаю, что возможна полная отмена пенсий, потому что они рассматриваются правящей группировкой как непрофильные расходы. Пенсионный возраст уже повысили — почему бы их вовсе не отменить? Я не вижу таких ограничений», - сказал Сергей Жаворонков.

«Мы в таком случае обрекаем людей, которым по 50-60 лет, на нищету», — заявил Калугин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россиян лишат пенсий. Останется лишь одно исключение - эксперт Возможен приход к китайской схеме выплаты пенсий, когда они начисляются только госслужащим.

Он также допускает, что возможен приход к китайской схеме выплаты пенсий, когда они начисляются только госслужащим.Так Жаворонков прокомментировал заявление лидера ЛДПРо возможном повышении возраста выхода на пенсию до 70 лет к 2030 году.Свой комментарий оставил также экономист и финансовый аналитик. Он назвал заявление Жириновского «троллингом». Аналитик считает, что повышение пенсионного возраста до 70 лет экономически не оправдано. Поскольку, учитывая среднестатистическую продолжительности жизни в России, при таком повышении пенсионеров не останется. А средний мужчина до пенсии воовсе не доживет.При этом, по его мнению, проблемы с Пенсионным фондом будут: гражданам будут платить все меньше и меньше. В результате «к 2030 году пенсия превратится в пособие на нищенство», заключил Калугин.В Совфеде слухи о повышении пенсионного возраста в России назвали «необоснованной страшилкой».