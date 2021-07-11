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Россиян лишат пенсий. Останется лишь одно исключение - эксперт

11.07.2021 12:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Россиян лишат пенсий. Останется лишь одно исключение - эксперт
Фото: РИА Новости
Действующая российская власть может пойти на полную отмену государственных пенсий, считает старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара, экономист Сергей Жаворонков. Его слова передает Ura.ru.

«Я думаю, что возможна полная отмена пенсий, потому что они рассматриваются правящей группировкой как непрофильные расходы. Пенсионный возраст уже повысили — почему бы их вовсе не отменить? Я не вижу таких ограничений», - сказал Сергей Жаворонков.


Он также допускает, что возможен приход к китайской схеме выплаты пенсий, когда они начисляются только госслужащим.

Так Жаворонков прокомментировал заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о возможном повышении возраста выхода на пенсию до 70 лет к 2030 году.


Свой комментарий оставил также экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. Он назвал заявление Жириновского «троллингом». Аналитик считает, что повышение пенсионного возраста до 70 лет экономически не оправдано. Поскольку, учитывая среднестатистическую продолжительности жизни в России, при таком повышении пенсионеров не останется. А средний мужчина до пенсии воовсе не доживет.

«Мы в таком случае обрекаем людей, которым по 50-60 лет, на нищету», — заявил Калугин.


При этом, по его мнению, проблемы с Пенсионным фондом будут: гражданам будут платить все меньше и меньше. В результате «к 2030 году пенсия превратится в пособие на нищенство», заключил Калугин.

В Совфеде слухи о повышении пенсионного возраста в России назвали «необоснованной страшилкой».
 
 
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Возможен приход к китайской схеме выплаты пенсий, когда они начисляются только госслужащим.
 
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