Пьяный водитель сбил двух женщин в Минске. Одна скончалась на месте

Источник материала: ОНТ

Минске. Одна скончалась на месте" class="one-news__figure-img">

В Минске пьяный водитель сбил двух женщин, одна из них умерла, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла вечером 10 июля. 31-летний водитель «Рено» ехал по проспекту Пушкина и сбил на пешеходном переходе двух женщин. Одна из них в результате ДТП умерла на месте. Вторая получила травмы, ее госпитализировали.

Как показала экспертиза, в момент аварии водитель был пьян.

ФОТО: БЕЛТА

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