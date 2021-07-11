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Пьяный водитель сбил двух женщин в Минске. Одна скончалась на месте
Источник материала: ОНТМинске. Одна скончалась на месте" class="one-news__figure-img">
В Минске пьяный водитель сбил двух женщин, одна из них умерла,
Авария произошла вечером 10 июля. 31-летний водитель «Рено» ехал по проспекту Пушкина и сбил на пешеходном переходе двух женщин. Одна из них в результате ДТП умерла на месте. Вторая получила травмы, ее госпитализировали.
Как показала экспертиза, в момент аварии водитель был пьян.
ФОТО: БЕЛТА
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В Минске пьяный водитель сбил двух женщин, одна из них умерла, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Авария произошла вечером 10 июля. 31-летний...
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