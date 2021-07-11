Почему полезно спать в носках? Это важно знать!

Источник материала: ОНТ

Обычно перед тем, как идти спать, люди переодеваются в пижаму или сорочку. Перед этим они полностью снимают все повседневное, в том числе и носки. Однако ученые говорят, что как раз-таки в носках спать очень полезно.

Для чего спать в носках?



Фото: goodhouse.ru

Ученые говорят о том, что лучше спать в носках для того, чтобы максимально быстро погрузиться в сон. Они объясняют это тем, что в течение всего сна необходимо регулировать температуру, ведь во сне мы проводим очень много времени, примерно треть своего дня.

Зачем нужно поддерживать терморегуляцию носками?



Фото: anews.com

Вспомните, вы, скорее всего, не раз долго лежали в кровати и никак не могли уснуть. Вы винили в этом стресс, работу или какие-то мысли в голове, но на самом деле проблема заключается в терморегуляции. Объясняем: в 2007 году был проведен эксперимент, в котором люди каждую ночь надевали носки и так засыпали. По результатам оказалось, что они погружались в сон быстрее.

В течение дня температура может как снижаться, так и повышаться. Например, самая высокая наблюдается в конце дня, а вот самая низкая – ночью. Это помогает циркуляции энергии: если днем у вас ее много, то к вечеру вам сильнее хочется спать. Именно поэтому максимально комфортной температурой в комнате считается до 19 градусов, ведь в жару засыпать тяжело.

Как это работает с носками?



Фото: takprosto.cc

Получается следующим образом: человек надевает носки и ложится в кровать. В это время утепленная часть тела притягивает к себе больше крови, тем самым провоцируя выделение тепла через кожу. Соответственно тело охлаждается, а значит, легче погружается в сон. Именно поэтому нужно надевать носки перед сном. При этом человек может ощущать онемение конечностей, белеть, это происходит из-за того, что сокращается приток крови. Если у вас наблюдались такие симптомы, обязательно нужно обратиться к специалисту.

В случае же менопаузы носки могут заметно сделать легче те самые приливы, которые происходят из-за колебаний гормонов, отвечающих за контролирование и регуляцию температуры тела.

Какие носки нужны для сна?



Фото: golos.ua

Однако стоит знать, что не все носки будут одинаково полезны. В идеале они не должны сидеть слишком плотно и перетягивать ногу, ведь в таком случае они могут только сделать хуже. К тому же не надевайте компрессионные носки, если вам это не прописал специалист.

Если все-таки сон в носках доставляет вам огромный дискомфорт, вы можете заменить это на ванночку для ног, теплые тапочки в доме, а также положить грелку себе под конечности.

По материалам сайта championat.com

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