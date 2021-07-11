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Почему полезно спать в носках? Это важно знать!
Источник материала: ОНТ
Обычно перед тем, как идти спать, люди переодеваются в пижаму или сорочку. Перед этим они полностью снимают все повседневное, в том числе и носки. Однако ученые говорят, что как раз-таки в носках спать очень полезно.
Для чего спать в носках?
Ученые говорят о том, что лучше спать в носках для того, чтобы максимально быстро погрузиться в сон. Они объясняют это тем, что в течение всего сна необходимо регулировать температуру, ведь во сне мы проводим очень много времени, примерно треть своего дня.
Зачем нужно поддерживать терморегуляцию носками?
Вспомните, вы, скорее всего, не раз долго лежали в кровати и никак не могли уснуть. Вы винили в этом стресс, работу или какие-то мысли в голове, но на самом деле проблема заключается в терморегуляции. Объясняем: в 2007 году был проведен эксперимент, в котором люди каждую ночь надевали носки и так засыпали. По результатам оказалось, что они погружались в сон быстрее.
В течение дня температура может как снижаться, так и повышаться. Например, самая высокая наблюдается в конце дня, а вот самая низкая – ночью. Это помогает циркуляции энергии: если днем у вас ее много, то к вечеру вам сильнее хочется спать. Именно поэтому максимально комфортной температурой в комнате считается до 19 градусов, ведь в жару засыпать тяжело.
Как это работает с носками?
Получается следующим образом: человек надевает носки и ложится в кровать. В это время утепленная часть тела притягивает к себе больше крови, тем самым провоцируя выделение тепла через кожу. Соответственно тело охлаждается, а значит, легче погружается в сон. Именно поэтому нужно надевать носки перед сном. При этом человек может ощущать онемение конечностей, белеть, это происходит из-за того, что сокращается приток крови. Если у вас наблюдались такие симптомы, обязательно нужно обратиться к специалисту.
В случае же менопаузы носки могут заметно сделать легче те самые приливы, которые происходят из-за колебаний гормонов, отвечающих за контролирование и регуляцию температуры тела.
Какие носки нужны для сна?
Однако стоит знать, что не все носки будут одинаково полезны. В идеале они не должны сидеть слишком плотно и перетягивать ногу, ведь в таком случае они могут только сделать хуже. К тому же не надевайте компрессионные носки, если вам это не прописал специалист.
Если все-таки сон в носках доставляет вам огромный дискомфорт, вы можете заменить это на ванночку для ног, теплые тапочки в доме, а также положить грелку себе под конечности.
По материалам сайта
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Обычно перед тем, как идти спать, люди переодеваются в пижаму или сорочку. Перед этим они полностью снимают все повседневное, в том числе и носки. Однако ученые...
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