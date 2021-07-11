Ученики подали в суд за «удаленку» в Латвии

Источник материала: ОНТ

Карантинное недовольство нарастает в разных странах. В Латвии школьники обратились в суд из-за «удаленки».

Они оспаривают законность дистанционного обучения в те месяцы, когда в стране было отменено чрезвычайное положение. Оно действовало прошлой весной и летом, а в этом году закончилось в апреле, но дети за парты так и не сели. Заявление в суд подали ученики разных возрастов. «Удаленка», как они считают, ущемляла их права, уменьшив доступность образования. Вопрос с возвращением к очной форме обучения в Латвии не решен до сих пор. Правительство требует обязательной вакцинации от педагогов, их профсоюз против.

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