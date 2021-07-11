Кем оказалась на самом деле знаменитая голливудская актриса? Узнали ее?

Источник материала: ОНТ

Известная модель и актриса Галь Гадот обрела популярность после роли в фильме «Форсаж». К этому она шла долгое время, преодолевая множество препятствий на своем пути.

Детство

Малышка родилась в городе Рош-ха-Аин (Израиль). Но в скором времени ее семья переехала в Тель-Авив. Ее сердце до сих пор хранит приятные воспоминания этого времени. Хоть сама Галь и говорит, что она воспитывалась в достаточно строгих условиях, все же ей позволялось заниматься спортом и увлекаться мотоциклами.

Больше всего она любила танцы, даже одно время было желание посвятить этому делу жизнь. Однако с течением времени решение в корне изменилось, она хотела изучать юриспруденцию.

Модельная карьера и служба в армии



Фото: zen.yandex.ru

Выдающаяся красота юной Галь привлекала к себе внимание менеджеров модельных агентств. Один из таких менеджеров посоветовал ей принять участие в конкурсе красоты «Мисс Израиль-2004». Молодая девушка решила проверить удачу. И каково же было ее удивление, когда она стала победительницей этого конкурса.

С помощью этого титула она попала на конкурс «Мисс Вселенная», где удача оказалась не на ее стороне. Девушка не вошла в Топ-15 и вернулась домой ни с чем.

Победа в Израиле помогла девушке ворваться в модельный бизнес. От предложений не было отбоя. Но пришло время исполнять свой гражданский долг – Галь два года отслужила в армии.



Фото: isralove.org

В это время она успела не только научиться мастерски управляться с оружием, но и сняться для журнала Maxim. Инициатором этого был сам МИД Израиля. Такой маркетинговый ход вызвал шквал разных эмоций. Но редакция была в восторге от израильской красотки. И через пару лет ее попросили вновь сняться для обложки журнала, но уже в качестве звезды Голливуда.

Было еще множество побед на модельном пути Галь. На тот момент ее считали одной из самых известных моделей Израиля.

Актерская карьера

После того, как модель отслужила в армии, она захотела осуществить свою юношескую мечту и стать юристом. Галь поступила в колледж, где на протяжении нескольких семестров изучала право. Чтобы не дать погаснуть своему творческому началу, она решила попробовать себя в киноиндустрии: в 2007 году она сыграла роль в сериале «Bubot».

Галь понравилась роль актрисы, поэтому она решила не останавливаться на достигнутом. В скором времени она уехала покорять Америку. Первым делом она попробовала себя в роли Камиллы Монтес, но девушкой Бонда в известном фильме ей не удалось стать.

Молодую актрису заметили и предложили ей роль Жизель Яшар в «Форсаже-4». И как оказалось, одной из причин, почему ее взяли, была ее служба в армии. Ведь именно там она получила отличную физическую подготовку и научилась владеть оружием.



Фото: vgtimes.ru

Галь отлично сыграла свою роль, поэтому была приглашена в «Форсаж-5», «Форсаж-6». В 7 части она тоже якобы участвовала, но на самом деле просто взяли кадры из предыдущих частей фильма.

Чудо-женщина



Фото: film.ru

В 2016 году вышел фильм «Бэтмен против Супермена», где Галь сыграла девушку со сверхспособностями. Игру актрисы по достоинству оценили зрители, она стала народной любимицей.

В 2017 году вышел фильм «Чудо-женщина», там актриса сыграла главную роль.

На данный момент Галь активно участвует в съемках фильмов и развивается в творческом направлении.

По материалам сайта uznayvse.ru

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