Российский политолог – о попытках влияния «коллективного Запада» на ход выборов в Молдове

Источник материала: ОНТ

О попытках влияния «коллективного Запада» на ход выборов в Молдове заявляют и эксперты. По их мнению, работают на это и неправительственные организации, которые спонсируют Вашингтон и Брюссель.

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