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Российский политолог – о попытках влияния «коллективного Запада» на ход выборов в Молдове
Источник материала: ОНТ
О попытках влияния «коллективного Запада» на ход выборов в Молдове заявляют и эксперты. По их мнению, работают на это и неправительственные организации, которые спонсируют Вашингтон и Брюссель.
Подробнее – в видеоинформации.
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О попытках влияния «коллективного Запада» на ход выборов в Молдове заявляют и эксперты. По их мнению, работают на это и неправительственные организации, которые...
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