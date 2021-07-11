Женам на заметку: мужчинам после 40 нельзя употреблять эти продукты!

Источник материала: ОНТ

Не стоит сравнивать свой организм с тем, каким он был раньше. Сейчас целый поднос фастфуда на ночь уже не будет простой забавой, а может отразиться на здоровье и внешнем виде мужчины. Какие же продукты стоит исключить после 40 лет мужчине, чтобы избежать негативных последствий?

Маргарин



Фото: lifehacker.ru

В нем содержатся насыщенные жиры, которые способствуют образованию холестериновых бляшек на стенках сосудов. Важно знать, что некоторые пачки маргарина содержат вещество пропиленгликоль. Из-за него повышается уровень холестерина и идет набор веса. Отличной заменой будет сливочное масло или оливковое.

Искусственные подсластители



Фото: the-challenger.ru

Многие знают, что сахар очень вреден для организма. Поэтому создали подсластители, которые по сути должны быть менее вредными. Однако так ли это на самом деле?

Ученые говорят, что популярные заменители сахара: сукралоза, стевиозид, аспартам и многие другие – могут привести к диабету, набору веса и другим заболеваниям. Чем можно заменить? Обратите внимание на кленовый сироп, мед, яблочный сироп.

Газировка



Фото: zen.yandex.ru

Популярные напитки могут содержать токсические вещества, которые увеличивают риск развития рака. Стоит ли оно того? Лучшим заменителем будет вода с лимоном.

Пищевые красители



Фото: zen.yandex.ru

Скорее всего, вы часто видите на прилавках магазинов и кафе кулинарные шедевры необычных цветов. Такой результат достигается с помощью пищевых красителей. Конечно, не все из них вредны для организма. Но многие содержат опасные канцерогены.

Фруктовые соки



Фото: zen.yandex.ru

Существует миф, что такие напитки очень полезны для организма. Но соки содержат много фруктозы. И если вы будете каждый день в чрезмерном количестве использовать эти напитки в своем рационе, то наберете лишние килограммы в области живота. Этот жир опасен для организма, так как иногда провоцирует заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет и другие.

Сладкая выпечка



Фото: classpic.ru

Конечно, можно изредка побаловать себя такими десертами. Однако регулярно их употреблять не стоит, так как это провоцирует набор веса, ухудшение качества кожи.

Мясо



Фото: zhiznsovkusom.ru

На данный момент в магазинах часто продается обработанное мясо. В нем большое количество нитратов и консервантов. Из-за этого возможны нарушения пищеварения, вздутия.

Важно знать, что мясо на углях не такое полезное, как принято считать. Высокие температуры приготовления провоцируют образование гетероциклических амин и полициклических ароматических углеводородов, которые оказывают негативное влияние на организм.

Обезжиренные продукты



Фото: food-stories.ru

Многие выбирают эти продукты в качестве замены жирных, чтобы снизить свой вес. Однако насыщения от обезжиренных продуктов мало, поэтому голод становится еще сильнее.

По материалам сайта profile.ru

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