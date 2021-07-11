Президент поздравил налоговиков с профессиональным праздником

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов налоговых органов Беларуси с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе Президента.

По словам Александра Лукашенко, государство, общество и бизнес ждут, что сотрудники налоговых органов предпримут меры по упрощению налогового законодательства, внедрению передового опыта.

ФОТО: БЕЛТА





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