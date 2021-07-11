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Президент поздравил налоговиков с профессиональным праздником
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов налоговых органов Беларуси с профессиональным праздником,
По словам Александра Лукашенко, государство, общество и бизнес ждут, что сотрудники налоговых органов предпримут меры по упрощению налогового законодательства, внедрению передового опыта.
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов налоговых органов Беларуси с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе Президента. По словам...
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