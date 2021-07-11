Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают потерпевших от мошеннических действий жителя Бреста, сообщили БЕЛТА в СК.

УСК по Брестской области расследует уголовное дело о многоэпизодном мошенничестве. В ходе следствия установлено, что 30-летний житель областного центра в период с марта 2020 года по февраль 2021 года путем обмана завладел имуществом не менее 15 потерпевших. Он подыскивал лиц, которые продавали личные транспортные средства, и предлагал им свои услуги по поиску покупателей за вознаграждение.

По истечении определенного времени мужчина связывался с собственником автомобиля и сообщал, что нашел покупателя и для завершения успешной сделки необходимо снять транспортное средство с учета и передать ему вместе с документами. Затем обвиняемый реализовывал автомобиль, а полученными деньгами распоряжался по своему усмотрению. Таким образом, взятые на себя обязательства он выполнять не намеревался. Всего мужчина завладел имуществом десяти граждан на общую сумму более Br120 тыс.

Кроме того, установлено, что мужчина работал в должности специалиста по продажам в магазине, специализирующемся на реализации сельхозтехники. В ходе общения с потенциальными покупателями для внесения предоплаты за приобретаемый товар вместо расчетного счета магазина он сообщал банковский счет своей супруги. Таким образом обвиняемый завладел деньгами пяти потерпевших на общую сумму Br14,2 тыс.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. При изучении личности обвиняемого установлено, что ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время следователи устанавливают причастность обвиняемого к совершению иных преступлений. В связи с этим просят лиц, пострадавших от противоправных действий мужчины, сообщить об этом по телефону +375 (33) 311-66-11. Расследование уголовного дела продолжается.-0-



