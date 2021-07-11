"Глаз Полесья". В Чернобыле нашли ранее неизвестное озеро





Фото - Денис Вишневський





Пруд был обнаружен во время облета мест, которые пострадали в результате прошлогодних пожаров. Ранее, как говорят ученые, он имел форму неправильной трапеции, куда входили и выходили все местные каналы.













Фото - Денис Вишневський





С уходом человека из этой местности водные объекты перешли в новое равновесное состояние, отмечают в заповеднике, а сам пруд приобрел более правильную форму.





"Чем не глаз Полесья?", – говорится в сообщении.



