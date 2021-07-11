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Кулеба рассказал, о чем Зеленский говорил с Тихановской на неформальной встрече в Вильнюсе

11.07.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время неформальной встречи в Вильнюсе с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарила его за поддержку народа Беларуси.

Кулеба рассказал, о чем Зеленский говорил с Тихановской на неформальной встрече в Вильнюсе
Тихановская поддерживает связь с властями Украины Фото: ЕРА
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в комментарии "РБК-Украина" 10 июля.

Тихановская встретилась с Зеленским на одном из протокольных мероприятий Конференции реформ, сказал министр.

"Во время неформального общения она подошла к Зеленскому, представилась и поблагодарила за то, что Украина поддерживает белорусский народ. Наше государство действительно искренне и последовательно в этой поддержке. Мы желаем белорусам добра и заинтересованы в том, чтобы соседняя Беларусь развивалась как демократическое европейское государство", – объяснил Кулеба.

Белорусская оппозиционерка говорила, что поддерживает связь с украинскими властями.

Контекст:


- Политический кризис в Беларуси начался после выборов президента в 2020 году. Оппозиция не признала победу Александра Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, в стране начались массовые акции протеста.

- Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

- 23 сентября 2020 года Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, ее не признало ряд государств, в частности США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия.

- Евросоюз в октябре 2020 года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

- В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

- В феврале санкции против "граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии", ввели США и Великобритания.

- В июне, после инцидента с самолетом компании Ryanair в Минске и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги Евросоюз утвердил решение о замораживании активов и запрете на выдачу виз в отношении 78 физических и восьми юридических лиц.

- 7 июля Кабинет Министров Украины принял распоряжение, которым предложил Совету национальной безопасности и обороны ввести персональные экономические санкции и другие ограничения в отношении сына Лукашенко Виктора и еще 51 лица, причастного к фальсификации результатов выборов президента Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время неформальной встречи в Вильнюсе с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарила его за...
 
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