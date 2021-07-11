В Эстонии усилили охрану границы из-за белорусско-литовского миграционного кризиса





пишет interfax.by. "В нашем пограничном ведомстве не верят, что в Эстонии может повториться литовско-белорусский сценарий. Но если миграционные потоки изменят направление на север, то Эстония окажется на пути следования нелегалов. В департаменте полиции и погранохране уже приняли соответствующие меры", - отметил он,interfax.by.





Беличев пояснил: "Мы строим новую пограничную инфраструктуру на восточной границе". "Мы хотим, чтобы нелегально попасть в Эстонию было сложно. Это касается не только ограждения, но и всего мониторингового оборудования. Оно дает нам полное представление о том, что происходит на границе. К тому же, сегодня мы увеличили уровень готовности, частоту патрулирования и количество патрулей как на внешней границе ЕС, так и на внутренней", - сказал он.





В Литве из-за наплыва мигрантов с Ближнего востока и некоторых стран Африки была объявлена чрезвычайная ситуация. Нелегалы приходят со стороны Белоруссии. Власти Литвы считают, что власти Беларуси сознательно этому способствуют.





Правительство Литвы выделило почти 5 млн евро на установку забора из колючей проволоки вдоль границы с Беларусью. В спешном порядке власти организовали на границе миграционный лагерь.





Страна обратилась за помощью к Евросоюзу и соседям. На минувшей неделе Эстония в двустороннем порядке направила на помощь литовским пограничникам 10 своих специалистов с автомобилями, дронами и иными средствами охраны границы.







