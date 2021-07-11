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Суперкомпьютер дал прогноз на финал чемпионата Европы

11.07.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суперкомпьютер дал прогноз на финал чемпионата Европы, где столкнутся сборные Англии и Италии.



Информация представлена на сайте The Analyst, передает ru.oxu.az со ссылкой на
lenta.ru.

Согласно вычислениям, вероятность победы сборной Италии составляет 57,8%. Команда Гарета Саутгейта будет выступать в родных стенах - финальный матч пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Свою единственную победу на международном футбольном турнире сборная Англии также одержала дома, обыграв Германию в финале чемпионата мира в 1966 году. Лучшим достижением на Евро для англичан стали бронзовые медали в 1968 году.
 
 
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Суперкомпьютер дал прогноз на финал чемпионата Европы, где столкнутся сборные Англии и Италии.
 
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