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Суперкомпьютер дал прогноз на финал чемпионата Европы
Источник материала: Партизан
Суперкомпьютер дал прогноз на финал чемпионата Европы, где столкнутся сборные Англии и Италии.
Информация представлена на сайте The Analyst,
lenta.ru.
Согласно вычислениям, вероятность победы сборной Италии составляет 57,8%. Команда Гарета Саутгейта будет выступать в родных стенах - финальный матч пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Свою единственную победу на международном футбольном турнире сборная Англии также одержала дома, обыграв Германию в финале чемпионата мира в 1966 году. Лучшим достижением на Евро для англичан стали бронзовые медали в 1968 году.
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Суперкомпьютер дал прогноз на финал чемпионата Европы, где столкнутся сборные Англии и Италии.
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