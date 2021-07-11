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Шкурин голом дебютировал за киевское Динамо

11.07.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новобранец киевского "Динамо", белорусский нападающий Илья Шкурин отличился в первом же матче за новый клуб.





В товарищеском поединке против швейцарского "Серветта" Шкурин вышел на замену на 75-й минуте и забил гол на 85-й.

"Наверное, мог только представить такое. Даже не ожидал, что получится сыграть пусть и не тайм, но 20-25 минут. Я даже не ожидал, что получу столько игрового времени. Готовился, разминался, ждал своего шанса.

Волнение перед выходом на поле? Как-то не было волнения. Было хорошее настроение. Хорошая команда, хорошие условия, несмотря на то, что ливень, считаю, испортил качество газона и качество футбола. Тем не менее, игра удалась.

Забивать голы в любом случае нужно. Если я не буду забивать, то не буду и играть. Нужно начинать проявлять себя по крайней мере в товарищеских матчах.

Поздравления с дебютным голом? Ребята поздравили, сказали, что я молодец. И тренеры похвалили. Но с Мирчей Луческу еще не виделись после игры", — приводит слова Шкурина официальный сайт Динамо.
 
 
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Новобранец киевского "Динамо", белорусский нападающий Илья Шкурин отличился в первом же матче за новый клуб.
 
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