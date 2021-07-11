Зачем Лукашенко усиливает вооружение войск территориальной обороны

Ставя задачу увеличить производство стрелкового оружия и боеприпасов для оснащения в первоочередном порядке войск территориальной обороны, Александр Лукашенко, очевидно, надеется создать из них еще одну опору своей власти — прежде всего в критической ситуации, когда не хватит сил армии и милиции.





Посещая недавно производственно-технический кластер «Устье» под Оршей, Лукашенко ознакомился с работой участков, выпускающих ряд видов вооружения и боеприпасов, в том числе стрелкового оружия и патронов к нему.

Можно предположить, что он решил лично убедиться в достоверности доклада о положении дел в военно-промышленном комплексе. Этот доклад ему представили 8 июня заместитель премьер-министра Юрий Назаров и председатель Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпрома) Дмитрий Пантус.

Похоже, Лукашенко считает, что вопрос обеспечения не только армии, но и войск территориальной обороны современными вооружениями стоит очень остро. И перспективное стрелковое оружие является предметом особого внимания.

Главные требования, которые Лукашенко сегодня предъявляет руководству Госкомвоенпрома и директорам предприятий ВПК, — это локализация производства передовых образцов вооружения в Беларуси и увеличение их выпуска.

Карабины, пистолеты, винтовки, ружья

Работы по созданию отечественных образцов стрелкового оружия гражданского и служебного назначения, боеприпасов к нему и налаживание их серийного производства были начаты в 2017 году внешнеторговым предприятием «Белспецвнештехника» и ООО «БСВТ — новые технологии».

В результате их усилий в 2020 году появились уже не опытные, а серийные образцы стрелкового оружия белорусской разработки, которые оказались востребованными и в вооруженных силах страны, и на внешних рынках.

Изначально технологическая цепочка выглядела следующим образом: часть комплектующих изделий импортировалась (преимущественно из России), часть изготавливалась на белорусских предприятиях, сборка готовых стволов производилась недалеко от Дзержинска. Ныне кластер по выпуску ряда видов стрелкового оружия и боеприпасов к нему организуется под Оршей.

Работы ведутся по нескольким направлениям: полуавтоматические и автоматические карабины, пистолеты, снайперские винтовки и служебно-гражданские гладкоствольные ружья.

Часть этого оружия, по словам Пантуса, уже состоит на вооружении белорусской армии и силовых ведомств. До конца года планируется пополнить этот перечень еще двумя образцами.

Клоны знаменитого «калаша»

Наибольший удельный вес в производственной программе предприятий, выпускающих стрелковое оружие, принадлежит образцам, относящимся к семейству АК, родоначальником которого является знаменитый автомат Калашникова. Его разнообразными модификациями сегодня вооружены армии и спецслужбы многих стран.

При разворачивании производства оружия семейства АК в Беларуси количественным ориентиром стала цифра 50 тысяч единиц в год. Под нее и создавались производственные мощности. Однако при трехсменном режиме работы и некоторой корректировке технологического цикла выпуск продукции может быть утроен.

Белорусские клоны АК выпускаются под наименованием «военно-спортивный карабин» — VSK. По мнению экспертов, смена имени отчасти объясняется тем, что в ряде стран продажа автоматического оружия, и в частности автоматов Калашникова, законодательно запрещена. А полуавтоматические карабины продаются свободно. Однако хитрость состоит в том, что по желанию заказчика могут быть изготовлены «карабины», способные вести автоматический огонь. То есть полноценное боевое оружие.

Ныне потенциальным клиентам предлагаются две версии VSK (АК) под патрон калибра 7,62×39 мм: VSK-100 c классической схемой компоновки и VSK-100BP схемы bullpup.



VSK–100 калибра 7,62×39 мм

Компоновка VSK-100BP отличается от классической схемы тем, что рукоятка и спусковой крючок расположены впереди магазина, а приклад как таковой отсутствует. Это делает оружие значительно короче без изменения длины ствола и ухудшения характеристик.

При этом карабин настолько сбалансирован, что можно вести прицельный огонь даже одной рукой, быстро перезаряжать оружие, менять плечо, легко перемещаться. Но самое главное — схема bullpup обеспечивает высочайшую кучность стрельбы, так как устраняет главный недостаток АК и его клонов — увод ствола вправо-вверх при ведении автоматического огня.

Сейчас для сборки VSK используются как российские комплектующие изделия (ствол и ствольная коробка), так и компоненты, производимые по лицензии в Беларуси (например, детали ударно-спускового механизма).

По мнению специалистов, для повышения степени локализации производства VSK в Беларуси придется внести изменения в схему кооперации. В качестве поставщиков сборочных единиц будут привлекаться промышленные предприятия страны, на которых уже имеется необходимое технологическое оборудование, вне зависимости от ведомственного подчинения. Чтобы предприятия ВПК не несли дополнительных расходов на приобретение такого оборудования.

Пистолеты Васильева

Между тем уже сейчас есть оружие, производство которого полностью локализовано в Беларуси. Это пистолет ПСНВ — «пистолет скрытого ношения Васильева». Пистолет назван по имени своего конструктора, который работает на одном из белорусских предприятий.





Уникальной особенностью ПСНВ является толщина, которая составляет всего 18 мм при калибре 9 мм. Это мощное оружие, рассчитанное на применение патронов не только 9×18 мм, но и 9×19 мм, легко умещается в кармане.

Как считают специалисты, ПСНВ может поступить на смену портативному самозарядному советскому пистолету ПСМ, который из-за слабого останавливающего действия маломощного боеприпаса 5,45 мм заслужил репутацию пугача.

Более серьезной «машинкой», чем ПСНВ, является разработанный тем же конструктором пистолет ПВ-17. Емкость его магазина составляет 17 патронов 9×18 мм или 9×19 мм. Эффективная дальность стрельбы — 50 м. Как показали испытания, при беглой или скоростной стрельбе пули ложатся в круг диаметром 5 см — это считается высокой кучностью.

Для снайперов и МВД

Еще одним важным направлением деятельности белорусских разработчиков являются снайперские винтовки. Здесь в первую очередь следует упомянуть модернизированную версию знаменитой снайперской винтовки Драгунова (СВД), которая, появившись в начале 60-х годов, поныне состоит на вооружении армий многих стран.

Белорусская версия СВД получила обозначение «Тигр». Для нее отечественными предприятиями разработаны: супрессор (шумо- и пламегаситель), коллиматорные прицелы, магниферы, тактический фонарик, лазерный целеуказатель. Эти гаджеты по выбору снайпера крепятся на винтовке и позволяют повысить эффективность его работы в два-три раза.

Но если «Тигр» предназначен в основном для использования военными и иными силовиками в Беларуси и других постсоветских странах, то снайперские винтовки СВ.01, СВН.01 под патрон калибра .308Win USA (стандарт НАТО 7,62×51 мм) и СВН.02 под патрон .223Rem USA (НАТО 5,56×45 мм) явно рассчитаны на потребителей в государствах, где действуют именно такие стандарты.

Может вызвать интерес на рынке и крупнокалиберный гладкоствольный карабин, автоматика которого построена по принципу автомата Калашникова. Это изделие можно считать белорусской версией российского карабина «Сайга-12». Боеприпасами для него служат патроны 12-го калибра (18,3 мм), снаряженные картечью, дробью и пулями, в том числе резиновыми. Такой патрон позволяет эффективно поражать цели на дальности до 100 м.

Аналогами такого оружия оснащены армии, специальные и полицейские подразделения 19 стран Европы, в том числе государств НАТО. Стоит упомянуть, что карабинами «Сайга-12» оснащена полиция в ряде штатов США.

В Беларуси этот карабин рассматривается в качестве одного из видов стрелкового оружия для подразделений Министерства внутренних дел. Ведь при использовании нарезного оружия в помещениях есть риск, что пуля срикошетит и попадет в стрелка или находящихся рядом сослуживцев. Поэтому «Сайга-12» предпочтительна при выполнении специальных задач в населенных пунктах и внутри зданий.

На случай критической ситуации

В кластере «Устье» Лукашенко ознакомился с работой участка, где производятся патроны.





Ныне здесь выпускаются боеприпасы для гражданского оружия: 9×19 мм, 7,62×39 мм, 7,62×54 мм. Готовится производство боеприпасов для боевого оружия 9×18 мм и 7,62×39 мм. Производственные мощности участка рассчитаны на выпуск 20 млн патронов в год.

Почему Лукашенко так озаботился увеличением выпуска современного стрелкового оружия предприятиями отечественного ВПК и хочет скорее оснастить им войска территориальной обороны?

Некоторые эксперты делают вывод, что эти войска, возглавляемые местными вертикальщиками, мыслятся в качестве дополнительной опоры власти на случай, если Минобороны и силовые ведомства окажутся не в состоянии выполнять свои функции.