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Про курс белорусского рубля

Что будет с ценами

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Про ставку рефинансирования

«Следствие поддержки отдельных госпредприятий». Про дефицит госбюджета

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Прогноз по экономике на 2021 года

«Ужесточение налогово-бюджетной политики». Прогноз по экономике на 2022 год

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что будет с курсом рубля и ценами, какие риски из-за санкций. Прогноз ЕАБР по экономике Беларуси В базовом сценарии ЕАБР прогнозирует замедление роста белорусской экономики.

Курс белорусского рубля к доллару прогнозируется на уровне 2,6 рубля в среднем за 2021 год.— Как мы и ожидали в предыдущем прогнозе, в первой половине этого года курс белорусского рубля был поддержан расширением экспорта и слабостью импорта. Однако масштаб этой поддержки оказался более существенным, и курс рубля к доллару в первом полугодии был более крепким, — отмечают эксперты.Девальвационные ожидания населения, в свою очередь, продолжают влиять на белорусскую валюту. В таких условиях базовый прогноз ЕАБР предполагает ослабление рубля во втором полугодии — до 2,65−2,7 рубля за доллар к концу года. К концу 2022- года эксперты прогнозируют, что курс доллара будет составлять 2,73 рубля, а 2023-го — 2,81 рубля. В ЕАБР полагают, что пространство для укрепления белорусской валюты ограничивают высокие девальвационные ожидания.— Неопределенность прогноза крайне высока из-за сложности оценки потенциального влияния западных ограничений на белорусский экспорт, приток инвестиций и поведение домашних хозяйств, — считают эксперты. — Тенденция ослабления белорусской валюты сохранится в среднесрочной перспективе. На это, помимо вероятного сокращения экспортных доходов, влияют относительно низкие темпы экономического роста страны. В связи с этим требуется постоянная поддержка белорусских производителей со стороны ценового фактора. Более высокая инфляция в Беларуси по сравнению со странами — торговыми партнерами является дополнительным фактором номинального обесценения рубля.В целом на ближайшие 3 года для экономики Беларуси эксперты прогнозируют «присутствие повышенных рисков для курса национальной валюты и инфляции».Эксперты ЕАБР прогнозируют, что годовая инфляция в Беларуси в ближайшие месяцы с высокой вероятностью останется выше 9% годовых. Напомним, в июне годовая инфляция разогналась до 9,9%.В ЕАБР видят как минимум две основные причины разогнавшейся инфляции. Одна из них — ускорение роста цен происходит из-за роста мировых цен на энергоносители, продовольствие, металлы, строительные материалы, что увеличивает издержки белорусских организаций и транслируется в потребительские цены. Вторая причина — растущие инфляционные ожидания, из-за которых на ситуацию с повышением цен не сможет особо повлиять в сторону улучшения наблюдаемое с середины апреля укрепление белорусского рубля.К декабрю этого года инфляция прогнозируется на уровне 8,7% (при плане чиновников в 5%), а к концу 2022-го — 6,1%.— Дезинфляционное влияние ожидается и со стороны сдержанного внутреннего потребительского спроса. В то же время мы допускаем дальнейшее повышение цен на топливо в 2022 году и давление на цены со стороны курса белорусского рубля при реализации угрозы сокращения экспортных поставок белорусскихтоваров. Наряду с вероятным сохранением в будущем году повышенных инфляционных ожиданий эти факторы будут ограничивать скорость приближения темпов роста потребительских цен в Беларуси к целевому уровню 5%.ЕАБР допускает повышение ставки рефинансирования в этом году — до 9−10%. Такой прогноз обусловлен нахождением инфляции вблизи 9%, повышенными рисками давления на курс белорусского рубля и активным повышением ключевой ставки Банка России.«Калийное производство и нефтепереработка теряют импульс к росту». Про ситуацию с ВВПРост белорусской экономики в первой половине года складывается выше ожиданийЕАБР, однако стагнация внутреннего спроса вызывает опасения в его качестве, отмечают эксперты банка.— ВВП страны в январе-мае 2021 года увеличился на 3,1% г/г (0,9% в I квартале). Рост экономики преимущественно сосредоточен в промышленности: ее вклад оценивается в 2,9 п.п. Еще около 0,5 п.п. прироста ВВП обеспечил сектор информации и связи. Сильную динамику демонстрируют отрасли промышленности, ориентированные на экспорт: химический сектор, машиностроение, деревообработка, — уточняют в банке. — Поддержку им оказало активное восстановление внешнего спроса и недооцененность белорусского рубля. Кроме того, сказался эффект низкой базы 2020 года.Однако несмотря на высокий рост промышленности, индикаторы внутреннего спроса указывают на его стагнацию, добавляют аналитики.— Это вызывает опасения относительно качества роста экономики. Увеличение ВВП за счет внешнего спроса при слабости внутреннего делает динамику показателя сильно подверженной изменению внешнеэкономической конъюнктуры. Следует также отметить, что вышедшие в мае данные по росту ВВП указывают на его постепенное затухание. С устранением сезонных колебаний ЕАБР оценивает объем ВВП Беларуси в мае вблизи уровня предыдущего месяца. Драйверы восстановления начала года — калийное производство и нефтепереработка теряют импульс к росту из-за исчерпания эффекта низкой базы. Потребительская активность в первом полугодии этого года остается слабой. Розничный товарооборот в апреле и мае перешел в область положительного годового роста.Дефицит республиканского бюджета за май вырос до 1 млрд рублей, сообщила ранее в Минфие. За май этот показатель увеличился на 250 млн рублей. При этом чиновники в очередной раз пересмотрели прогноз по дефициту бюджета на 2021 год. Сейчас он ожидается на уровне 5,8 млрд рублей. Изначально дефицит бюджета на этот год был запланирован в размере 4 млрд рублей, но позже он был увеличен до 5,6 млрд рублей, затем снова пересматривался. Ранее власти заявляли, что рефинансировать дефицит планируют за счет остатков средств бюджета прошлых лет и новых государственных заимствований.— Увеличение расходов преимущественно связано с ростом капитальных вложений бюджета и, скорее всего, является следствием поддержки отдельных госпредприятий, — полагают в ЕАБР. — В целом бюджетная политика сохраняла слабо стимулирующее воздействие на экономическую активность в начале года. В дальнейшем мы ожидаем более сдержанной динамики расходов и формирования отрицательного бюджетного импульса.«Возможны нарушения устоявшихся производственных цепочек». Про риски для белорусской экономикиДальнейшая политика западных стран и последствия введенных ограничительных мер для белорусской экономики имеют высокую степень неопределенности, отмечают эксперты.— В случае реализации рискового сценария следует ожидать сильного давления на курс белорусского рубля из-за уменьшения экспорта, повышения девальвационных ожиданий и ухудшения инвестиционного климата. Инфляционные риски при неблагоприятном развитии событий существенно возрастут. В случае усиления ограничительных мер со стороны западных стран и ответных ограничений со стороны белорусских властей возможны нарушения устоявшихся производственных цепочек. Это не только повлияет на объемы выпуска товаров и услуг, но и может привести к значительному повышению издержек предприятий Беларуси, в том числе связанных с поиском новых партнеров и рынков сбыта. При неблагоприятном сценарии возможна актуализация угроз долговой и финансовой стабильности. Угроза долговой устойчивости повысится при возникновении трудностей с рефинансированием государственного долга.В базовом сценарии ЕАБР прогнозирует замедление роста белорусской экономики во второй половине 2021 года до 1,3% по его итогам. По сравнению с предыдущим прогнозом, оценка повышена на 1,2 п.п. Это связано с сильной динамикой первого полугодия — в первой половине года рост ВВП Беларуси сложится примерно на 1,5 п.п. выше мартовских ожиданий ЕАБР.— Мы прогнозировали поддержку белорусской экономики со стороны внешнего спроса, однако его восстановление проходило более активно, и положительный эффект на промышленное производство и экспорт Беларуси оказался сильнее ожиданий. Этот импульс будет затухать по мере завершения активной фазы восстановления экономик стран — торговых партнеров, прежде всего России. В результате динамика промышленности и экспорта ослабнет во втором полугодии, — считают эксперты.В ЕАБР прогнозируют, то потребительский и инвестиционный спрос останутся сдержанными во второй половине этого года.— На активности потребителей и инвесторов продолжат сказываться высокая неопределенность и повышенные риски, замедление роста доходов населения и увеличение стоимости кредитования, — отмечают в ЕАБР. — Экономические последствия усиления ограничительных мер США, ЕС и Великобританией могут частично нивелировать положительные эффекты для белорусской экономики со стороны внешнего спроса во второй половине 2021 года.Эксперты полагают, что неопределенность количественных оценок этих последствий крайне высока, однако они, скорее всего, скажутся на экспортном потенциале страны, инвестиционном климате и впоследствии на потребительской и инвестиционной активности. В базовом сценарии ЕАБР предполагает частичное сокращение поставок нефтехимической продукции, снижение притока прямых иностранных инвестиций и доходов от экспорта услуг воздушного транспорта. В результате этого потери роста ВВП в 2021 года оцениваются нами около 1−1,5 п.п. Это также означает, что рост белорусской экономики может составить около 2% по итогам года, если последствия ограничительных мер окажутся значительно слабее заложенных в базовый сценарий. В то же время их негативные эффекты могут быть и гораздо более существенными и привести к экономическому спаду уже в этом году.В 2022 году ЕАБР прогнозирует сохранение ВВП Беларуси на уровне нынешнего года в базовом сценарии.— Оценка ухудшена на 0,7 п.п. по сравнению с предыдущим прогнозом из-за ожидаемых негативных последствий для белорусской экономики от усиления внешнеэкономического давления, — прогнозируют эксперты.Базовый сценарий прогноза ЕАБР предполагает ужесточение налогово-бюджетной политики в среднесрочной перспективе из-за ограниченных фискальных резервов, больших платежей по госдолгу и слабого потенциала наращивания доходов.Ранее в Минфине заявляли, что с учетом существующих рисков для исполнения бюджета нужно пойти на отмену ряда налоговых льгот, в том числе для индивидуальных предпринимателей.— Крайне высокая степень неопределенности экономической динамики сохраняется в Беларуси. В базовом сценарии ЕАБР прогнозирует сохранение ВВП Беларуси в 2022 году на уровне 2021-го. Мы ожидаем, что экономика страны будет адаптироваться к ограничительным мерам США, ЕС и Великобритании постепенно, и их последствия могут ограничить рост ВВП республики в 2022 году. Если же экономика Беларуси быстро адаптируется к вводимым ограничениям, то ВВП страны в 2022 году может вырасти в пределах 1%, — прогнозируют в ЕАБР.В банке обращают внимание на то, что в 2022—2023 годах в Беларуси ожидается увеличение платежей по долговым обязательствам до 3,3−4 миллиардов долларов в год.— Потребуется их рефинансирование из-за ограниченности золотовалютных резервов и слабого потенциала экономического роста. Вероятность существенного наращивания нерыночного кредитования для стимулирования роста ВВП сохраняется, — отмечают в ЕАБР. — Реализация такого сценария приведет к ускорению инфляции и девальвации белорусского рубля. Устойчивое повышение темпов экономического роста требует структурных преобразований, направленных на увеличение производительности труда и конкурентоспособности белорусской экономики. В краткосрочном периоде стимулирование деловой активности возможно посредством наращивания эмиссионного кредитования. Однако этот инструмент не способен увеличить потенциал роста в долгосрочном периоде и может привести к девальвации национальной валюты и ускорению инфляции.