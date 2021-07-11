Источник материала: UDF



Военные устанавливают колючую проволоку на границе с Беларусью / DELFI

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Евросоюз направит в Литву вертолеты для контроля границы с Беларусью С начала года более полуторатысяч нелегальных мигрантов пробовали перейти белорусско-литовскую границу.

Напомним, недавно с Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex обсуждалась отправка на восточную границу Евросоюза пограничников, переводчиков, пограничных патрулей и вертолетов. Об этом президент Литвысообщил в своем микроблоге в Twitter вечером в субботу, 10 июля.Со своей стороны агентство Frontex сообщило, что со следующей недели оно более чем в два раза увеличит масштабы операции на литовско-белорусской границе и предоставит в распоряжение Литвы экспертов, которые помогут при сборе данных о незаконных пересечениях границы и будут содействовать более эффективному обмену информацией.С начала года более полуторатысяч нелегальных мигрантов пробовали перейти белорусско-литовскую границу. В последние дни их количество значительно уменьшилось.