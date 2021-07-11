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Рэпер Серега решил проверить, насколько крепкое рукопожатие у Александра Лукашенко. Вот что он узнал

11.07.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Серега выступал на республиканском празднике «Купалье» в агрогородке Александрия Шкловского района, где присутствовал Лукашенко.


Певец Серега во время концерта подошел к Александру Лукашенко, чтобы проверить, насколько крепкое у того рукопожатие. Фото: БЕЛТА.

Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) во время выступления на празднике «Купалье» в агрогородке Александрия, где присутствовал Александр Лукашенко, решил проверить, насколько крепкое у того рукопожатие. Как это было, рассказывает БЕЛТА.

-Ходят слухи что у меня самое крепкое рукопожатие в шоу-бизнесе. А свободная пресса пишет, что есть человек, у которого самое крепкое рукопожатие в центральной Европе. И этот человек сейчас находится здесь. И я не могу упустить возможность и не проверить это, - сказал Серега и поднялся в зрительный зал, пишет kp.by, к тому месту, где сидел Александр Лукашенко с сыном Николаем.


-Вот я сейчас иду к вам без галстука, понимаю, что это не по этикету, но Гордону можно было , а мне, простому белорусскому парню, не слабо, - сказал Серега.

Пожав руку президенту, он сделал выводы о крепости его рукопожатия:

-Врут! Не только в Центральной, но и в Восточной и в Западной тоже!

Пожимая Сереге руку, Александр Лукашенко что-то сказал ему на ухо. Артист не стал рассказывать, что сказал ему Лукашенко, только отметил, что тот похвалил его и пожелал новых хитов.
 
 
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Серега выступал на республиканском празднике «Купалье» в агрогородке Александрия Шкловского района, где присутствовал Лукашенко.
 
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