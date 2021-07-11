Рэпер Серега решил проверить, насколько крепкое рукопожатие у Александра Лукашенко. Вот что он узнал





Певец Серега во время концерта подошел к Александру Лукашенко, чтобы проверить, насколько крепкое у того рукопожатие. Фото: БЕЛТА.





рассказывает БЕЛТА. Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) во время выступления на празднике «Купалье» в агрогородке Александрия, где присутствовал Александр Лукашенко, решил проверить, насколько крепкое у того рукопожатие. Как это было,БЕЛТА.





пишет kp.by, к тому месту, где сидел Александр Лукашенко с сыном Николаем. -Ходят слухи что у меня самое крепкое рукопожатие в шоу-бизнесе. А свободная пресса пишет, что есть человек, у которого самое крепкое рукопожатие в центральной Европе. И этот человек сейчас находится здесь. И я не могу упустить возможность и не проверить это, - сказал Серега и поднялся в зрительный зал,kp.by, к тому месту, где сидел Александр Лукашенко с сыном Николаем.









-Вот я сейчас иду к вам без галстука, понимаю, что это не по этикету, но Гордону можно было , а мне, простому белорусскому парню, не слабо, - сказал Серега.





Пожав руку президенту, он сделал выводы о крепости его рукопожатия:





-Врут! Не только в Центральной, но и в Восточной и в Западной тоже!





Пожимая Сереге руку, Александр Лукашенко что-то сказал ему на ухо. Артист не стал рассказывать, что сказал ему Лукашенко, только отметил, что тот похвалил его и пожелал новых хитов.







