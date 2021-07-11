



Александр Шарабайко / семейный архив









разговаривало с глубокским Арни в феврале 2021 года — почитайте его историю протестов вот здесь. Еврорадиос глубокским Арни в феврале 2021 года — почитайте его историю протестов вот здесь.





Александру Шарабайко 49 лет, он тренировал ребят в местном ФОК, работал на стройке, дважды подтверждённый кандидат в мастера спорта, участник республиканских соревнований, тренируется сам и помогает советами новичкам.





В августе Александра впервые задержала милиция за то, что он включил "Перемен" Виктора Цоя на площади. Задерживать бодибилдера приехало десять милиционеров на двух уазиках. Тогда активисту дали пять суток. Потом Шарабайко еще не раз задерживали за "участие в несанкционированных акциях", выписывали штрафы, в том числе за БЧБ-флаг.





Последний раз Александра задерживали во время массовой зачистки активистов в конце прошлой недели. У Шабарайко провели обыск, а его задержали и отправили в ИВС.



