Узник замка “американка”. Федута будет отстаивать свою свободу, но не ценой свободы других

Александр Федута стал узником замка “американка”. Публицист подготовил лекцию по “Серебренному веку”, пишет Беларуская праўда, но прочитает ее раньше: два неполитических сокамерника переводят и хотели послушать. Сегодня исполняется ровно три месяца, какстал узником замка “американка”. Публицист подготовил лекцию по “Серебренному веку”,Беларуская праўда, но прочитает ее раньше: два неполитических сокамерника переводят и хотели послушать.





Из-за жары плохо думается и пишется, мысли о прохладе и свежем воздухе, ощущение, что в сауне (зимнего опыта набрался прежде, теперь осваивает летний).





Письма приходят странно: то ни одного за неделю, потом – три сразу. Почта работает как ей вздумается: от кого хочет – доставляет письма, от кого не хочет-бойкотирует…





“Переживал, что месяц не было закупки книг, так прочитал “Унесенные ветром”(впервые в жизни). Пишет,что книга оказалась великой. Я не люблю “дамской литературы” и готов признать: женщины написали, как минимум, две великие книги -“Овод” и “Унесенные ветром” – на английском языке. Третья – “У войны не женское лицо”, но это другой жанр. Будем в дальнейшем читать Пастернака, плавно переходя в Заболоцкого, а Мартынова “Река Тишины” выучить наизусть. Вернусь – проверю (время мне хватит). Еще написал (после просмотра БТ до “черного четверга”), что будет отстаивать свою свободу, но не ценой свободы других”, – пересказала своего мужа Марина Шибко.





Политолог и литературовед Александр Федута задержан “по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления” (статья 108 Уголовного кодекса Беларуси). 21 апреля КГБ Беларуси предъявил обвинения в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК) политологу Александру Федуте, юристу Юрию Зенковичу, главе партии БНФ Григорию Кастусеву и еще одному фигуранту уголовного дела.