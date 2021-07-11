Frontex пришлет дополнительную помощь литовской погранслужбе

Об увеличении помощи литовским пограничникам заявила Европейская служба пограничной и береговой охраны (Frontex). Подкрепление прибудет на следующей неделе.





Помимо пограничников и патрульных автомобилей служба направит экспертов, которые окажут содействие в сборе данных о потоках нелегалов и обмене информацией.

«Мы готовы усилить уровень поддержки и развернуть больше европейских постоянных сотрудников и техники. Мы ускоряемся и усиливаем то, что уже было запланировано», — заявил исполнительный директор Frontex Фабрис Леджери.

«Граница Литвы — наша общая внешняя граница, и Frontex готов помочь в случае необходимости», — сказал он.

По данным литовских властей, с начала года на границе с Беларусью перехвачено 1634 нелегальных мигранта — в 20,2 раза больше, чем за весь 2020 год (81).

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