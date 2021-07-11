ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Почему так важен полив огурцов в жару и как увеличить урожай ремонтантной малины?

11.07.2021 15:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Время собирать урожай. Пристальное внимание уделяем огурцам, которые в это жаркое время особенно нуждаются в поливе, рассказали в программе «Плюс-минус». При недостатке влаги они будут горчить.

Почему так важен полив огурцов в жару и как увеличить урожай ремонтантной малины?

Также в это время следим за сорняками, своевременно пропалываем клумбы и грядки. Подходящее время для стрижки растений. Рекомендуется прищипнуть верхушки ремонтантной малины, чтобы увеличить количество урожая. Если еще не убрали требующие выкопки луковичные, обязательно это сделайте, очистите луковицы и отправьте их на хранение в сухое помещение до весенних посадок.

Почему так важен полив огурцов в жару и как увеличить урожай ремонтантной малины?

Читайте также: 

Обрызгивание из шланга не поможет. Как правильно поливать растения в жару?

Пасынкование томатов и подкормка растений в теплицах. О чём важно помнить владельцам приусадебных участков?

Лунный календарь на середину июля. В какие дни сеем зелень и пересаживаем комнатные цветы?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Время собирать урожай. Пристальное внимание уделяем огурцам, которые в это жаркое время особенно нуждаются в поливе, рассказали в программе «Плюс-минус». При...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Турции загорелся автобус с нелегальными мигрантами. Погибли 12 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by