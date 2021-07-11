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В Турции загорелся автобус с нелегальными мигрантами. Погибли 12 человек

11.07.2021 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. Автобус с нелегальными мигрантами загорелся в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции загорелся автобус с нелегальными мигрантами. Погибли 12 человек

12 человек погибли, 20 получили ранения. Специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии. Все пострадавшие из Афганистана и Пакистана пытались незаконно пересечь турецкую границу и перебраться в страны ЕС.

 
 
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Новости Турции. Автобус с нелегальными мигрантами загорелся в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 человек погибли, 20 получили ранения....
 
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