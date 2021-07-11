В Турции загорелся автобус с нелегальными мигрантами. Погибли 12 человек

Источник материала: СТВ

Новости Турции. Автобус с нелегальными мигрантами загорелся в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





12 человек погибли, 20 получили ранения. Специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии. Все пострадавшие из Афганистана и Пакистана пытались незаконно пересечь турецкую границу и перебраться в страны ЕС.