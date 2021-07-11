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Александр Лукашенко в Александрии: «Стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков»

11.07.2021 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Единство белорусского народа в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии. Об этом заявил Президент, принимая участие в празднике Купалье в Александрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко в Александрии: «Стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков»

Каждый год в начале июля на берегу Днепра собираются тысячи славян. Стоит отметить, что история этого фестиваля не прерывалась, несмотря ни на пандемию, ни на политическую турбулентность.

Александр Лукашенко в Александрии: «Стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков»

В 2021 году гостей не меньше, впрочем, как и мастеров, которые, несмотря на очень жаркую погоду, приехали, чтобы удивить гостей талантами и добавить еще больше национального колорита народному празднику.

Александр Лукашенко в Александрии: «Стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков»

Александр Лукашенко отметил, что это заслуга белорусов, в чьем характере есть умение делиться радостью с теми, кто приходит в наш общий дом делиться миром и добром.

Александр Лукашенко в Александрии: «Стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков»

Мы, белорусы, всегда готовы принять в свою большую семью всех, кому близки наши ценности и жизненный уклад.

Александр Лукашенко в Александрии: «Стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Важно то, что всем нам этот праздник дарит не только радость встречи с родными, близкими, друзьями, но на мгновение он возвращает нас в самую глубь веков, позволяет прикоснуться к древним знаниям и опыту – не только нашему опыту, опыту всех поколений, к опыту человечества. Напоминает, что мы дети родной земли, издревле принадлежащей могучим племенам восточных славян.

Традиции, которые оставили нам эти славные, мудрые и сильные люди тысячу лет назад, фактически стали частью нашей культуры, легли в основу современного уклада уже нашей, современной жизни. В них есть все, что сегодня объединяет нас, белорусов, как народ. Это сакральные знания о природных стихиях, целебных травах и оберегах. Знания, которые учат любить природу, ценить ее дары и беречь красоту. Это связь языческих обрядов и христианских символов, ставшая основой веротерпимости и толерантности. Это истоки нашей преданности традиционным ценностям, главные из которых – семья, забота о детях, уважение к старшим поколениям. Вот откуда наш характер, наши привычки и наши традиции – оттуда, из тысячелетия.

Александр Лукашенко в Александрии: «Стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков»

Мы знаем, что стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков, которые никогда не были рабами, как не были они и рабовладельцами. И никогда в истории они не были агрессорами, но всегда старались сохранить мир и согласие с ближайшими соседями. Поэтому единство народа Беларуси в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии незыблемо. Мы и сегодня стараемся следовать этим традициям. Отсюда наша вся политика. Мы не претендуем на чужие земли. Мы не хотим досаждать нашим соседям и дальним народам. Мы хотим жить в мире и согласии со всеми.

Александр Лукашенко в Александрии: «Стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков»

Кульминацией Купалья в Александрии стал праздничный концерт. В 2021 году на сцену поднимались лишь те артисты, которых выбрали сами жители агрогородка.

Александр Лукашенко в Александрии: «Стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков»

Александр Лукашенко в Александрии: «Стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков»

Так, вместе с белорусскими звездами Анатолием Ярмоленко, Александром Солодухой, Викторией Алешко и Русланом Алехно свои хиты исполнили и народный артист России Олег Газманов, а также рэпер Серега.

Александр Лукашенко в Александрии: «Стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков»

Кстати, артист не ограничился лишь выступлением.

Александр Лукашенко в Александрии: «Стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков»

В 2022 году Александрия соберет друзей в 13-й раз. Организаторы уже начали подготовку к самому душевному фестивалю Беларуси.

 
 
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Новости Беларуси. Единство белорусского народа в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии. Об этом заявил Президент, принимая участие в...
 
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