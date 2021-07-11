Врачу из Гродно дали штраф за неповиновение милиции





Денис Ушкевич / фото из семейного архива





передает Еврорадио, а врача отправили в изолятор временного содержания на трое суток. Дениса Ушкевича задержали еще 26 июня за наклейку "Пагоня" на балконе квартиры. Сначала медика отвезли в Октябрьский РОВД, затем привезли домой и провели осмотр. Милиция забрала компьютер,Еврорадио, а врача отправили в изолятор временного содержания на трое суток.





На суде, который состоялся 9 июля, врача обвинили по ст. 24.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Дело рассматривал судья Виталий Лобоцкий.