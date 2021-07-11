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Врачу из Гродно дали штраф за неповиновение милиции

11.07.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Врач-анестезиолог отделения рентгенэндоваскулярной хирургии Гродненского областного клинического кардиологического центра Денис Ушкевич получил 870 рублей штрафа за неповиновение милиции, пишет один из телеграм-каналов. Суд над медиком состоялся 9 июля.


Денис Ушкевич / фото из семейного архива

Дениса Ушкевича задержали еще 26 июня за наклейку "Пагоня" на балконе квартиры. Сначала медика отвезли в Октябрьский РОВД, затем привезли домой и провели осмотр. Милиция забрала компьютер, передает Еврорадио, а врача отправили в изолятор временного содержания на трое суток. 

На суде, который состоялся 9 июля, врача обвинили по ст. 24.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Дело рассматривал судья Виталий Лобоцкий. 
 
 
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Врач-анестезиолог отделения рентгенэндоваскулярной хирургии Гродненского областного клинического кардиологического центра Денис Ушкевич получил 870 рублей...
 
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