Пища богов или "такая гадость"?





пишет Смартпресс, давал мудрость и силу, но и как средство платежа. Родиной шоколада является Южная и Центральная Америка. Из произраставшего здесь шоколадного дерева индейцы племени ольмеков, а затем майя и инков получали бобы какао, использовавшиеся не только для приготовления напитка, который, как считалось,Смартпресс, давал мудрость и силу, но и как средство платежа.





Многие столетия шоколад был исключительно напитком. Употребляли его в холодном виде – имевшие горький вкус обжаренные какао-бобы смешивались с водой, а затем в эту смесь добавлялся перец чили.





Считается, что первым европейцем, попробовавшим шоколад, стал Христофор Колумб. В исторических анналах значится, что его вкус показался первооткрывателю Америки странным и неприятным. Не оценил божественный напиток и всемирно известный конкистадор Эрнан Кортес, но это все же не помешало ему привезти большие запасы сушеных бобов какао на родину.





Испанская, а затем и другая европейская аристократия постепенно распробовала шоколад, тем более, что рецепт его приготовления был модифицирован - в него стали добавлять тростниковый сахар, корицу и мускатный орех, что значительно улучшило вкус напитка. Привычка баловать себя шоколадом во время поста даже вызвала религиозны споры. Вопрос, допустимо ли это, был вынесен на суд Папы Римского Пия V. Тот, впервые попробовав шоколад, произнес ставшую исторической фразу: "Шоколад поста не нарушает. Не может же такая гадость приносить кому-то удовольствие!". Так какао было официально допущено к употреблению самим Его Святейшеством Папой.





В привычном нам виде - плитки - шоколад появился лишь в XIX веке. Вплоть до этого времени люди долго не могли получить в чистом виде какао-масло, заставляющее шоколадную плитку сохранять свою форму. Данная заслуга принадлежит швейцарцу Франсуа Луи Кайе, который в 1819 году создал первую в мире плитку твердого шоколада. Уже через год после этого события недалеко от местечка Виви была построена шоколадная фабрика по его производству.





Вскоре подобные шоколадные предприятия стали открываться по всей Европе. Год за годом специалисты совершенствовали технологии изготовления и изменяли рецептуру твердого шоколада. В него стали добавлять орехи, цукаты, различные сладости, вино и даже пиво.





Еще один переломный момент в истории шоколада наступил в 1875 году, когда швейцарец Даниэль Петер изобрел принципиально новый его вид — молочный.





Мифы и факты





За многие столетия своего триумфального шествия по миру шоколад обрастал не только поклонниками, но и мифами. Например, такими:





Шоколад содержит слишком много кофеина и вреден для сердца. Действительно какао содержит кофеин, но в количестве, значительно меньшем, чем в чае или кофе, отмечают эксперты. Более того, влияние кофеина уменьшается при смешивании какао с другими ингредиентами при изготовлении шоколада. Исследования, представленные Европейским обществом кардиологов, показывают, что содержащиеся в какао-бобах полифенолы оказывают благоприятное действие на сердечно-сосудистую систему. Они способствуют более эффективному кровотоку, сокращая, таким образом, нагрузку на сердце.





Частое употребление шоколада приводит к появлению избыточного веса. Шоколад – действительно высококалорийный продукт, но основные источники калорий – молоко и глюкоза. "Шоколадные" углеводы относятся к категории быстрых – они легко расщепляются и быстро расходуются. Действительно, при избыточном поступлении в организм углеводы могут "откладываться" в виде жира, но при употреблении в разумных количествах они являются частью здоровой сбалансированной диеты.





Шоколад вызывает кариес. Результаты последних исследований напротив свидетельствуют о том, что шоколад полезен для полости рта. Какао содержит антибактериальные компоненты, которые борются с зубным кариесом, а танины, содержащиеся в шоколаде, препятствуют развитию дентальных бактерий.





Шоколад – исключительно женское удовольствие. Этот миф был развеян в Великобритании в результате опроса, данные которого гласят: всего половина респондентов-женщин действительно неравнодушны к шоколаду, тогда как среди мужчин страсть к этой сладости охватила почти две трети респондентов.

Белорусский шоколад





В Беларуси шоколад производят уже более 100 лет. Точка отсчета в истории фабрики "Коммунарка"– 1905 год, когда в Минском казначействе впервые получила промысловое свидетельство "Кофейня с кондитерскими продуктами, пекарня кондитерских продуктов Георгия Викентьевича Рачковского".





С момента основания и по сегодняшний день в производстве кондитерских изделий на предприятии используется только натуральное сырье и осуществляется весь цикл переработки какао-бобов. Это позволяет обеспечивать самое высокое качество выпускаемой продукции.





Каждая третья шоколадка, проданная в нашей стране, произведена на "Коммунарке". Всего же в среднем в Беларуси потребляется 1,5 кг шоколада на душу населения в год.





По итогам прошлого года "Коммунарка" вошла в пятерку крупнейших поставщиков шоколада на рынке России. Всего же продукция предприятия поставляется в 25 стран мира. За последние пять лет "Коммунарка" увеличила экспорт шоколада в 11 раз.





В 2019 году на предприятии установлена полнокомплектная линия по производству кондитерских изделий методом "холодный штамп". Кондитерская фабрика стала первым предприятием в восточной Европе, производящим шоколад с уникальными двухслойными начинками и содержанием максимального количества начинки 50%.





По итогам 2019 года СОАО "Коммунарка" получило премию правительства за достижение в области качества. Награда присуждена за значительные результаты в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента.