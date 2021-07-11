







опубликовало агентство "Минск-Новости". Интервью с белорускойагентство "Минск-Новости".





"Я могу для этого на протяжении всего турнира использовать только одну ручку. Выиграла первый матч — и все, это точно мой талисман. Кто-то специально надевает одну и ту же одежду, потому что считает ее счастливой.





Во время игры сложнее всего сконцентрироваться. Вначале мне это давалось непросто. Но после десятков турниров научилась себя программировать: как только села за игру — здесь только я и доска.





Мой психологический ход — серьезно смотреть в упор на соперника. На турнирах я не демонстрирую свои эмоции, спокойна и сосредоточена, можно сказать, непоколебима. В этом заключается наше мастерство: очень важно, чтобы противник не понимал, что ты чувствуешь. Страх, превосходство да и любой намек на эмоцию могут сыграть против тебя. Мне говорят, что со мной очень страшно соперничать — мой взгляд называют "заточкой". Перед чемпионатами изучаю конкурента — анализирую ход прежних игр, сильные и слабые стороны, чтобы понимать, как он мыслит. Бывает, по ту сторону поля — твой друг, и надо переключиться с теплых отношений на сопернические. Необходима психологическая закалка.





Не переживаешь, что за партиями просиживаешь молодость?





Мне с детства нравится быть наедине с собой, и я знаю, как это делать интересно. Много читаю. Была пару раз на дискотеках и в клубах — не понравилось, показалось скучным. Дома я не сижу всё время. Выбираюсь, например, в филармонию. Закончила читать книгу "Манифест великого тренера". Наставник баскетболиста Майкла Джордана рассказывает, как вырастить чемпиона, развить в нем необходимые качества. Следующую, скорее всего, выберу по тематике взаимодействия с детьми.





В будущем хочу стать инструктором, и мне важно понимать их психологию. Родители всячески меня поддерживали в увлечении шашками. По их мнению, это идеальный вид спорта для ребенка. Нет никаких допингов. К тому же карьера может длиться всю жизнь. Футболистам, гимнастам, баскетболистам из профессионального спорта приходится уходить рано. На арене не увидишь игрока в 30–35 лет. Успеха добиваются единицы, зато многие получают серьезные травмы. Другое дело шашки. Мои мама и папа в этом вопросе оказались дальновидными.





Благодаря шашкам с 16 лет зарабатываю. Изначально назначили стипендию Президентского спортивного клуба, и мне ее хватало. Когда выиграла чемпионат мира среди женщин, меня взяли в национальную команду. Получаю зарплату и именную стипендию президента Республики Беларусь. Международный гроссмейстер — самое крутое звание, выше просто нет. Его присуждают за 1–2-е места на чемпионате мира. На тот момент мне было 17, по меркам некоторых спортсменов — девчонка. Но мои успехи на мировой арене не вызывают бури удивления. Все-таки немало одаренных ребят, точнее, старательных, которые достигают высокого результата благодаря искренней любви к шашкам.





пишет Прессбол. Яна занимает 5-е место в мировом рейтинге по русским шашкам среди женщин. Девушка учится в БГУ на факультете международных отношений, осваивает мировую экономику. Недавно успешно сдала сессию,Прессбол.







